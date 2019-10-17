В США арестовали еще одного фигуранта украинского дела, связанного с Луценко

ФБР арестовало в США четвертого партнера личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани – Дэвида Коррея. Он фигурирует в обвинениях, выдвинутых против бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Их дело связано с Украиной и, скорее всего, экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Коррей сам прилетел в Нью-Йорк, чтобы показаться американским властям, пишет издание NBC. В аэропорту имени Кеннеди его арестовали сотрудники Федерального бюро расследований.

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В каком деле фигурирует Коррей?

Дэвид Коррей фигурирует в деле о финансировании предвыборных кампаний в США. Речь идет о деле в отношении американских бизнесменов Льва Парнаса и Андрея Кукушкина, которые являются уроженцами Украины, и Игоря Фрумана – уроженца Беларуси.

Всех их также арестовали в США на прошлой неделе за сговор для "перечисления средств из иностранных источников кандидатам на государственные должности федерального уровня и уровня штата для того, чтобы обвиняемые могли получить потенциальное влияние на кандидатов".

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Однако, уже 11 октября стало известно, что Фрумана и Парнаса пока отпустили под залог в один миллион долларов. До следующего заседания они будут ходить в браслетах с GPS навигацией, что позволит предотвратить их вероятое бегство из США.

При чем тут Луценко?

Американский прокурор утверждает, что Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, "члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине". Имя этого чиновника прокурор не назвал.

Тем не менее, издание сообщает, что речь идет о бывшем генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко.

Как бизнесмены связаны с адвокатом Трампа и при чем здесь Украина?

Американские следователи убеждены, что все фигуранты дела связаны с личным адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани.

Они якобы причастны к попыткам окружения Трампа найти в Украине компромат на Джо Байдена – кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года. В частности, именно Фруман и Парнас были информаторами Белого дома по делу газовой компании "Burisma" и свели Джулиани с бывшим генпрокурором Луценко.

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Как к делу причастен Зеленский?

Кроме того, Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с президентом Владимиром Зеленским весной 2019 года. Для этого они посетили олигарха Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира. Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "аферистами". После этого Джулиани обвинил Коломойского в клевете в отношении Фрумана и Парнаса и заявил, что посоветовал своим клиентам cудиться.

Сам Зеленский заявил, что никогда не встречался с этими бизнесменами, но слышал о них.