09:38
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В США арестовали еще одного фигуранта украинского дела, связанного с Луценко

      18 Читати новину українською
      В США арестовали Дэвида Коррея
      В США арестовали Дэвида Коррея / headtopics.com

      ФБР арестовало в США четвертого партнера личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани – Дэвида Коррея. Он фигурирует в обвинениях, выдвинутых против бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Их дело связано с Украиной и, скорее всего, экс-генпрокурором Юрием Луценко.

      Коррей сам прилетел в Нью-Йорк, чтобы показаться американским властям, пишет издание NBC. В аэропорту имени Кеннеди его арестовали сотрудники Федерального бюро расследований.

      Обратите внимание: США предлагали "Нафтогазу" своего советника: СМИ нашли след Януковича и Бойко

      В каком деле фигурирует Коррей?

      Дэвид Коррей фигурирует в деле о финансировании предвыборных кампаний в США. Речь идет о деле в отношении американских бизнесменов Льва Парнаса и Андрея Кукушкина, которые являются уроженцами Украины, и Игоря Фрумана – уроженца Беларуси.

      Всех их также арестовали в США на прошлой неделе за сговор для "перечисления средств из иностранных источников кандидатам на государственные должности федерального уровня и уровня штата для того, чтобы обвиняемые могли получить потенциальное влияние на кандидатов".

      К теме: Фруман и Парнас: что о них известно и почему ими заинтересовалось ФБР

      Однако, уже 11 октября стало известно, что Фрумана и Парнаса пока отпустили под залог в один миллион долларов. До следующего заседания они будут ходить в браслетах с GPS навигацией, что позволит предотвратить их вероятое бегство из США.

      При чем тут Луценко?

      Американский прокурор утверждает, что Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, "члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине". Имя этого чиновника прокурор не назвал.

      Тем не менее, издание сообщает, что речь идет о бывшем генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко.

      Как бизнесмены связаны с адвокатом Трампа и при чем здесь Украина?

      Американские следователи убеждены, что все фигуранты дела связаны с личным адвокатом президента США Дональда Трампа – Руди Джулиани.

      Они якобы причастны к попыткам окружения Трампа найти в Украине компромат на Джо Байдена – кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года. В частности, именно Фруман и Парнас были информаторами Белого дома по делу газовой компании "Burisma" и свели Джулиани с бывшим генпрокурором Луценко.

      Читайте также: Фруман и Парнас обвинили Коломойского в подготовке убийства

      Как к делу причастен Зеленский?

      Кроме того, Фруман и Парнас также пытались организовать встречу Джулиани с президентом Владимиром Зеленским весной 2019 года. Для этого они посетили олигарха Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира. Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "аферистами". После этого Джулиани обвинил Коломойского в клевете в отношении Фрумана и Парнаса и заявил, что посоветовал своим клиентам cудиться.

      Сам Зеленский заявил, что никогда не встречался с этими бизнесменами, но слышал о них.

      blog_ava
      Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1212
      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Владимир Зеленский Арест Дональд Трамп Юрий Луценко Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      сегодня , 08:40 Как стать боссом в Луганске? Нужно "сдать" своих!
      Ольга Черненко 220
      Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      сегодня , 08:35 Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      Інна Жолобович 1539
      Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      сегодня , 08:07 Главные новости 16 октября: штрафы за прогулы в Раде, Луценко может загреметь в тюрьму
      Андрій Шляхтін 744
      Трамп подарил Сирию Путину
      сегодня , 01:00 Трамп подарил Сирию Путину
      Іван Яковина 579
      Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
      16 октября , 21:30 Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
      Михайло Года 158
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук