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      Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом, задержанными в США

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      Зеленский не знает Фрумана и Парнаса
      Зеленский не знает Фрумана и Парнаса / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался с задержанными 10 октября в США бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Обоих адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, и они якобы пытались организовать его встречу с Зеленским.

      "Я никогда не встречался с двумя этими людьми. Я слышал о них, в связи с тем же делом, когда Джулиани говорил, что хотел встретиться со мной", – сказал Зеленский во время пресс-марафона.

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      Президент также еще раз подчеркнул, что никогда не говорил с Джулиани и только слышал из СМИ, что тот приезжал в Киев.

      Что известно о задержании Фрумана с Парнасом и кто это такие?

      Парнаса и Фрумана задержали 10 октября в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. В деле о задержании также фигурируют имена бизнесменов Андрея Кукушкина, являющегося выходцем из Украины, и Дэвида Коррейи.

      В мае адвокат Дональда Трампа называл Фрумана и Парнаса – выходцев из бывших советских республик – своими клиентами. Оба жертвовали деньги в кампании республиканцев, в частности, на предвыборную борьбу Трампа. Кроме того, в мае 2018 года Фруман и Парнас пожертвовали 325 тысяч долларов неправительственной организации America First Policies, созданной в 2017 году, чтобы пропагандировать политику Трампа – America First.

      В чем именно их обвинили?

      • в предоставлении ложных показаний работников структур, отслеживающих связанные с выборами нарушения;
      • в фальсификации данных о себе;
      • фигуранты дела обходили ограничение на суммы, которое позволяет жертвовать на политические кампании, перечисляя свои деньги через других лиц;
      • фигуранты делали пожертвования в личных финансовых интересах, а также в интересах неназванного официального лица из украинского руководства;
      • Парнас и Фруман, которые на сегодня являются гражданами США, вместе с неназванным американским конгрессменом обсуждали возможность отстранения с должности американского посла в Украине в 2018 году Мари Йованович.

      Что связывает Фрумана и Парнаса с Украиной?

      Оба помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь встречи с Зеленским. Для этого они посетили олигарха Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира. Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "аферистами". После этого Джулиани обвинил Коломойского в клевете относительно Фрумана и Парнаса и заявил, что посоветовал своим клиентам судиться.

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      10 октября
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Пресс-марафон Зеленского Дональд Трамп Новости США Расследования Криминальные новости
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