Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом, задержанными в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался с задержанными 10 октября в США бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Обоих адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, и они якобы пытались организовать его встречу с Зеленским.

"Я никогда не встречался с двумя этими людьми. Я слышал о них, в связи с тем же делом, когда Джулиани говорил, что хотел встретиться со мной", – сказал Зеленский во время пресс-марафона.

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Президент также еще раз подчеркнул, что никогда не говорил с Джулиани и только слышал из СМИ, что тот приезжал в Киев.

Что известно о задержании Фрумана с Парнасом и кто это такие?

Парнаса и Фрумана задержали 10 октября в США по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. В деле о задержании также фигурируют имена бизнесменов Андрея Кукушкина, являющегося выходцем из Украины, и Дэвида Коррейи.

В мае адвокат Дональда Трампа называл Фрумана и Парнаса – выходцев из бывших советских республик – своими клиентами. Оба жертвовали деньги в кампании республиканцев, в частности, на предвыборную борьбу Трампа. Кроме того, в мае 2018 года Фруман и Парнас пожертвовали 325 тысяч долларов неправительственной организации America First Policies, созданной в 2017 году, чтобы пропагандировать политику Трампа – America First.

В чем именно их обвинили?

в предоставлении ложных показаний работников структур, отслеживающих связанные с выборами нарушения;

в фальсификации данных о себе;

фигуранты дела обходили ограничение на суммы, которое позволяет жертвовать на политические кампании, перечисляя свои деньги через других лиц;

фигуранты делали пожертвования в личных финансовых интересах, а также в интересах неназванного официального лица из украинского руководства;

Парнас и Фруман, которые на сегодня являются гражданами США, вместе с неназванным американским конгрессменом обсуждали возможность отстранения с должности американского посла в Украине в 2018 году Мари Йованович.

Что связывает Фрумана и Парнаса с Украиной?

Оба помогали Джулиани в связанных с Украиной делах, добиваясь встречи с Зеленским. Для этого они посетили олигарха Игоря Коломойского, а также будущего помощника президента Сергея Шефира. Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "аферистами". После этого Джулиани обвинил Коломойского в клевете относительно Фрумана и Парнаса и заявил, что посоветовал своим клиентам судиться.