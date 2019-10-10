Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався Парнасом і Фруманом, затриманими у США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався з затриманими 10 жовтня у США бізнесменами Левом Парнасом та Ігорем Фруманом. Обох адвокат президента США Рудольф Джуліані називав своїми клієнтами, і вони нібито намагалися організувати його зустріч із Зеленським.

"Я ніколи не зустрічався з двома цим людьми. Я чув про них, у зв'язку з тією ж справою, коли Джуліані говорив, що хотів зустрітися зі мною", – сказав Зеленський під час пресмарафону.

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Президент також ще раз наголосив, що ніколи не говорив з Джуліані і тільки чув зі ЗМІ, що той приїжджав до Києва.

Що відомо про затримання Фрумана з Парнасом і хто це такі?

Парнаса і Фрумана затримали 10 жовтня у США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. У справі про затримання також фігурують імена бізнесменів Андрія Кукушкіна, що є вихідцем з України, і Девіда Коррейї.

У травні адвокат Дональда Трампа називав Фрумана і Парнаса – вихідців з колишніх радянських республік – своїми клієнтами. Обоє жертвували гроші в кампанії республіканців, зокрема, на передвиборчу боротьбу Трампа. Крім того, в травні 2018 року Фруман і Парнас пожертвували 325 тисяч доларів неурядовій організації America First Policies, створеній у 2017 році, щоб пропагувати політику Трампа – America First.

У чому саме їх звинуватили?

У наданні неправдивих свідчень працівників структур, які відстежують пов'язані з виборами порушення;

у фальсифікації даних про себе;

фігуранти справи обходили обмеження на суми, яке дозволяє жертвувати на політичні кампанії, перераховуючи свої гроші через інших осіб;

фігуранти робили пожертвування в особистих фінансових інтересах, а також в інтересах неназваної офіційної особи з українського керівництва;

Парнас і Фруман, які на сьогодні є громадянами США, разом з неназваним американським конгресменом обговорювали можливість усунення з посади американського посла в Україні в 2018 році Марі Йованович.

Що пов’язує Фрумана і Парнаса з Україною?

Обоє допомагали Джуліані у пов'язаних з Україною справах, домагаючись зустрічі з Зеленським. Для цього вони відвідали олігарха Ігоря Коломойського, а також майбутнього помічника президента Сергія Шефіра. Коломойський назвав Фрумана і Парнаса "аферистами". Після цього Джуліані звинуватив Коломойського у наклепі щодо Фрумана і Парнаса і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.