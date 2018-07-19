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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине будут придерживаться принципа приоритетности сохранения здоровья – МОЗ

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Введение этого принципа поможет повысить уровень охраны зддоровья
Введение этого принципа поможет повысить уровень охраны зддоровья / Marcelo Leal

Министерство здравоохранения Украины вводит принцип сохранения здоровья населения, выполняя который все меры, которые будут приниматься правительством, будут подвергаться анализу с точки зрения влияния на общественное здоровье.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минздрав.

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Отныне все законодательные акты, которые принимает правительство, должны содержать прогноз того, как будет влиять принятие того или иного решения на здоровье человека,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что введение такого принципа соответствует Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Также это окажет положительное влияние на систему здравоохранения в Украине.

Напомним, что заместитель министра здравоохранения Роман Илык сообщил, что после подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством здравоохранения и GMDN Agency, с 2019 года медицинские учреждения Украины начнут закупать медизделия по международному классификатору GMDN.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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