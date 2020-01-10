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      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В версии сбивания самолета МАУ иранцами есть противоречия, – военный

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      США заявили, что самолет МАУ сбили иранцы / gettyimages.com

      Судя по заявлению США, Великобритании и Канады, основная версия трагедии авиакатастрофы Boeing 737 компании МАУ в Иране, – ракетный удар. Но есть вопросы к установке, с которой была выпущена ракета.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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      Такие стационарные ракетные комплексы типа "земля-воздух", как "Тунгуска", "Панцирь", "Тор" имеют автоматическое оповещение свой-чужой. То есть, сбить самолет можно было при отключение автоматической системы ПВО и перехода на ручной режим,
      – отмечает Олег Жданов.

      По его словам, судя по обнародованным видео, где видна вспышка ракеты, это не установка "Тор". Тогда ракета не попала в сам самолет, а взорвалась на встречном курсе – сбоку или перед ним. Самолет поражает облако металла – шрапнели, превращая его в решето.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      Внимание: Черный ящик самолета МАУ сегодня попытаются открыть: в сети показали его на видео

      Как считает военный, это больше похоже на переносную установку. Возможно, иностранную. Маленькая ракета и небольшой взрыв. Слабость заряда таких установок, отмечает Жданов, не вызывает смертельных разрушений. Видимо, поэтому пилоты пытались вернуться обратно в аэропорт Тегерана. Эксперт добавляет: если заряд попал в нижнюю часть кабины, где находится бортовой компьютер, то начался пожар. И разрушения могли вызвать постепенный отказ систем управления.

      При расследовании можно будет точно установить причины авиакатастрофы. Иран допустил украинских представителей на место падения самолета. Видимо, Тегеран не боится, что будут обнаружены дырки от шрапнели. Обломки свозят на отдельную площадку и восстанавливают на металлическом каркасе фюзеляж. На это может уйти несколько месяцев, может, год. По фюзеляжу все будет видно,
      – отметил Жданов.

      Причины авиакатастрофы

      авіакатастрофа мау
      Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация
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