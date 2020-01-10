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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      У версії збиття літака МАУ іранцями є суперечності, – військовий

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      США заявили, що літак МАУ збили іранці / gettyimages.com

      Судячи із заяви США, Великобританії і Канади, то основна версія трагедії авіакатастрофи Boeing 737 компанії МАУ в Ірані, – ракетний удар. Але є питання до установки, з якої була випущена ракета.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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      Такі стаціонарні ракетні комплекси типу "земля-повітря", як "Тунгуска", "Панцир", "Тор" мають автоматичне оповіщення свій-чужий. Тобто, збити літак можна було за умови відключення автоматичної системи ППО і переходу на ручний режим,
      – зазначає Олег Жданов.

      За його словами, судячи з оприлюдненого відео, де видно спалах ракети, це не установка "Тор". Тоді б ракета не потрапила в сам літак, а вибухнула на зустрічному курсі – збоку або перед ним. Літак вражає хмара металу – шрапнелі, перетворюючи в його решето.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      Увага: Чорну скриньку літака МАУ сьогодні спробують відкрити: у мережі показали її на відео

      Як вважає військовий, це більше схоже на переносну установку. Можливо, іноземну. Маленька ракета і невеликий вибух. Слабкість заряду таких установок, наголошує Жданов, не викликає смертельних руйнувань. Мабуть, тому пілоти намагалися повернутись назад в аеропорт Тегерана. Експерт додає: якщо заряд потрапив у нижню частину кабіни, де знаходиться бортовий комп'ютер, то почалася пожежа. І руйнування могли викликати поступову відмову систем управління.

      При розслідуванні можна буде точно встановити причини авіакатастрофи. Іран допустив українських представників на місце падіння літака. Мабуть, Тегеран не боїться, що будуть виявлені дірки від шрапнелі. Уламки звозять на окремий майданчик і відновлюють на металевому каркасі фюзеляж. На це може піти кілька місяців, може, рік. По фюзеляжу все буде видно,
      – зазначив Жданов.

      Причини авіакатастрофи

      • Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
      • Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані: деталі . Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.
      • У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.

      авіакатастрофа мау
      Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ / інфографіка 24 каналу

      Від куріння вейпа померли 57 людей у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Новини США
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