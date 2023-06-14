"Маэстро" был тем, кого боялись враги: история талантливого комбата, погибшего в 26

В ноябре 2022 года Россия оборвала жизнь молодого командира Вадима "Маэстро" Одуда, которому было всего 26 лет. Он был талантливым военным, который только через три года из лейтенанта стал майором, из командира взвода – командиром батальона.

При этом из-за своего возраста, в 26 лет, Вадим "Маэстро" Одуд стал одним из самых молодых командиров отдельных воинских частей ВСУ. Более того, за свою жизнь за боевые заслуги он был награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней. О его потрясающих победах и невероятной храбрости рассказал офицер 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

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С детства знал, что будет защищать Украину

Вадим Одуд родился в Житомирской области. Он был талантливым юношей и имел увлечения из разных сфер. Получая юридическое магистерское образование, он вместе с тем увлекался армреслингом и музыкой: играл на трубе, гитаре, баяне.

Кстати, из-за увлечения музыкой он и получил свой позывной и уже на фронте показал, что прекрасно умеет исполнять и музыку боя. Это отметили, в частности, его собратья.

Следует отметить, что Вадим еще с детства знал, что хочет стать военным. Для этого он поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. При этом к моменту вступления Россия уже вторглась в наше государство, поэтому парень знал, что будет воевать.

Сразу после академии он присоединился к 15-му батальону 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, а также прошел несколько ротаций в зоне АТО.

Командир 24-й отдельной механизированной бригады и 15-го отдельного горно-штурмового батальона, полковник Иван Голишевский рассказал, что в свое время из-за нехватки грамотных офицеров в батальоне забрал к себе 12 лучших выпускников. Среди них был Вадим Одуд, талант которого оценило командование.

Подразделение, куда его (Вадима Одуда – 24 Канал) назначили, было слабым, но новый командир быстро сформировал скелет коллектива, который отличился при первых выходах в зону ООС в Луганской области,

– отметил Иван Голишевский.



Вадим был из тех, кто формирует ядро воюющей армии / УП

"Когда корректирует "Маэстро", значит, будет крупная добыча"

Когда началось полномасштабное вторжение страны-оккупантки, "Маэстро" вместе с 15 батальоном был задействован в самых горячих точках. При этом сам Вадим, как командир роты, всегда был на передних позициях.

Близкий друг, офицер штурмового подразделения Василий "Петрович" заметил, что "Маэстро" всегда ставил командно-наблюдательный пункт очень близко к передку. И хотя это было опасно, Вадиму важно было эффективно управлять боем, знать обстановку и быстро совершить маневр. Однако он не забывал и о безопасности своих подопечных.

В первые дни полномасштабной войны в Луганской области, когда разведка доложила, что в нашу сторону движется огромная танковая колонна россиян и необходимо отходить, чтобы не попасть в окружение, выяснилось, что трое бойцов остались на боевой позиции, их не успели вывести. Маэстро сам заскочил в машину, поехал за ними и вывез, хотя позиции уже крыли и минометка, и пулеметы, и танки.

– рассказал друг Вадима.

На фронте стало очевидно, что 26-летний командир хорошо ориентировался в современных методах войны. Он понимал, какую роль играет в боях аэроразведка, поэтому научился управлять дронами, лично следил за оперативной обстановкой и корректировал огонь артиллерии и минометов. Более того, по словам бойца 15-го батальона Сергея "Капрала", "Маэстро" быстро разбирался даже в ранее неизвестном ему трофейном оружии, из-за чего оно быстро обращалось против бывших владельцев.



Вадим Одуд умел управлять дронами / УП

"Все знали: когда корректирует "Маэстро", значит, будет крупная добыча. В Луганской области на наши позиции выдвинулась вражеская колонна, то Вадим, давая координаты минометчикам, уничтожил первую машину – бронированного "Тигра", в котором сидело командование батальона. После потери командиров батальон растерялся и повернул назад – атака была сорвана", – отметил Василий "Петрович".



Благодаря талантам "Маэстро" удавалось много трофеить много оружия / УП

Горячая кровь и холодный ум

Также собратья Вадима поделились и другой интересной боевой историей с участием талантливого командира. Так, весной 2022 года в Донецкой области оккупанты пытались прорвать украинскую оборону пехотными волнами. Они под прикрытием плотного артиллерийского огня подходили к линии окопов, которые, к их несчастью, держал "Маэстро".

Когда один из командиров взводов получил ранение, "Маэстро" занял его место. И как только удалось отбросить россиян, Вадим запросил артиллерийский огонь. Более того, он сам и корректировал его точность. Отметим, что точной корректировкой артиллерии Вадим занимался на поле боя не раз.

Однако на этом несчастья для оккупантов не завершились. Ведь после арты Вадим Одуд заскочил в БМП на место наводчика пушки, приказал механику выдвинуться на огневую позицию и уничтожил отделение врага.

И хотя вражеская атака была отбита, "Маэстро" не остановился. Он тут же с автоматическим гранатометом устремился на помощь соседней роте отбивать штурм оккупантов.

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Благодаря талантливому командованию Вадима "Маэстро" Одуда удалось ликвидировать не только многих оккупантов, но и затрофеить или навечно остановить немало вражеской техники.

Любил мужчина и пораздражать оккупантов своим нахальством. Как рассказал "Петрович", в периоды боевого затишья в Донецкой области Вадим носился между позициями на мотоцикле.

Осенью 2022 года бригаду "Маэстро" задействовали на Южном направлении. Именно тогда начались тяжелые штурмы и деоккупация Херсонщины, и в то время Вадим Одуд стал командиром 15-го отдельного горно-штурмового батальона.



Вадим Одуд обожал мотоциклы / УП

"Теперь каждый солдат поймет, ради чего мы воюем"

Как подчеркнул Ярослав Галас, Маэстро детально планировал каждую наступательную операцию с использованием специальной программы для ориентирования на местности. После этого все доводил до подчиненных, включая сержантов, чем достигал идеального взаимодействия между различными подразделениями.

Когда же доходило до штурма, он сам был на передних позициях. Более того, даже в самые горячие моменты Вадим Одуд умел быстро оценить обстановку, благодаря чему удавалось выбивать врагов из укреплений.

Комбат всегда был в передних рядах. Мы только успели частично отбить посадку, еще не все россияне скрылись, а он залетает на машине и показывает направление следующей атаки. Рвём через поле, берем следующую посадку, а "Маэстро" уже руководит смежным подразделением по соседству,

– рассказал сержант "Хотабыч".



Комбат был всегда в передних рядах.

Когда мы выдвигались на выполнение боевого задания, комбат ехал в первой машине, а когда возвращались – в последней. Он еще сказал мне: "В случае вражеского огня садишься за руль, а я буду отстреливаться через заднее стекло",

– рассказал "Петрович".

Благодаря острому разуму, детальному планированию и талантливому командованию удалось отразить не один населенный пункт Украины, что было для командира высшим вознаграждением. И вместе с тем захватить не только вражеское оружие, но и самих оккупантов в плен.

Мы зашли колонной в одно из первых освобожденных сел, на улицу выбегают взрослые и дети – одни угощают нас домашними продуктами, другие обнимают, просят сделать селфи. "Маэстро" смотрит на эту картину и говорит с блеском в глазах: "Теперь каждый солдат поймет, ради чего мы воюем…",

– поделился Петрович.

"От своей судьбы не уйдешь, сколько тебе отмерено, столько и проживешь"

К сожалению, 12 ноября 2022 года, перед перемещением батальона в более безопасную зону, русская мина оборвала жизнь талантливого командира. В тот день он выехал проверить маршрут для перемещения батальона, а заодно и найти по возможности тела погибших во время последних штурмов бойцов.

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Именно во время этой операции автомобиль "Маэстро" подорвался на мине. К сожалению, он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Вадим никогда не рассказывал, в каких горячих сражениях был, берег семью от переживаний. Мы общались практически каждый день, в последний раз – 11 ноября. Брат, как всегда, сказал, что у него все хорошо. Мы и сами были более спокойны, ведь знали, что Вадим на высокой должности, не предполагающей непосредственного участия в боях. Да и батальон уже готовился к перемещению в более безопасную зону – свою задачу в Херсонской области он с честью выполнил. А на следующий день сообщили, что брат погиб,

– рассказал старший брат Вадима Виталий.

Он поделился лозунгом, который "Маэстро" часто повторял: "От своей судьбы не уйдешь, сколько тебе отмерено, столько и проживешь". Вероятно, именно из-за такого убеждения мужчина был таким храбрым, ничего не боялся. Хотя, как подчеркнул Виталий, у него были планы на свое будущее и он думал о жизни после войны.