Хорватия, 5-звездочная гостиница, развлечения на воде: Новинского заметили на отдыхе
Источник:Tabloid
Бывший народный депутат от "Оппоблока" Вадим Новинский отдыхает в Хорватии. В объектив журналистов попали его "водные процедуры".
Вадим Новинский сложил свои полномочия в июле 2022 года, а за границу уехал тогда, когда в Украине на него наложили санкции. Сейчас журналисты заметили его на отдыхе в Хорватии.
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Что увидели СМИ
Экс-нардеп отдыхает в Boutique Hotel Alhambra. Это 5-звездочный отель, где стоимость номера за ночь стартует от 30 тысяч гривен. Вероятно, дети рядом с бизнесменом – его внуки, ведь четверо детей Новинского взрослые.
На фото Новинский управляет сапбордом – это новый вид развлечений на воде. Журналисты утверждают, что вместе с Новинским был и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, но фотографий, которые бы подтвердили это, нет.
Вадим Новинский в Хорватии / Tabloid
Кто такой Вадим Новинский
В свое время он тесно общался с патриархом Кириллом и беглым президентом Виктором Януковичем. И хотя сейчас Новинский будто бы не является представителем политических сил, он все же оказывает влияние – прежде всего экономическое.
В 2022 году он вошел в список 20 самых богатых украинцев, заняв там 8 место. Учредил финансово-промышленную группу "Смарт-Холдинг", владел блокировочным пакетом "Метинвеста". Кроме бизнеса Новинский принимал участие в церковных делах, финансировал РПЦ и стал протодиаконом УПЦ МП.
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Последние новости о Вадиме Новинском
- В мае СБУ разоблачила скрытые активы на 10 миллиардов. Это элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины. Бизнесмен перерегистрировал их на других лиц через офшоры.
- В апреле же активы Новинского арестовали – 30 газовых скважин и недвижимое имущество на общую сумму более 3,5 миллиарда гривен. Также СБУ наложила арест на 18 миллионов кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз". Стоимость активов, которые арестовали правоохранители и которые бывший нардеп хотел скрыть, – 144 миллиона гривен.