Неужели это конец: ЧВК "Вагнера" передает тяжелую технику минобороны России

Евгений Пригожин хоть и пытался оправдаться за неудачную попытку похода на Москву, однако последствия для него очевидны. То есть нелестными. ПИК "Вагнера" вероятнее всего расформируют, а сам он закончит в Беларуси. Но и это – если повезет.

ЧВК "Вагнера" начало процесс передача техники в министерство обороны России. Часть боевиков подпишет контракт, чего категорически не допускал Пригожин. Будущее ни у вагнеровцев, ни у их вожака далеко не будет светлым. Если оно собственно будет. Об этом 24 Каналау сообщил израильский журналист Цви Зильбер.

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"Вагнера" разоружают

Евгений Пригожин вечером 24 июня объявил о завершении мятежа и сообщил, что вроде бы и не собирался захватывать Москву и свергать власть. Тогда он объяснил, что ПИК "Вагнера" хотели расформировать, а этого он не хотел, поэтому, в частности, и пошел на такой шаг.

Символично, что Пригожин не просто не смог защитить Вагнер или удовлетворить свои интересы, а получил ровно противоположные результаты. Часть вагнеровцев поедет в Беларусь, часть подпишет контракт по минобороны.

Я думаю, что все предприятия Пригожина закроются в ближайшее время. Даже пригожинские "тролли" где-то исчезли из интернета. Хотя пресс-служба Пригожина до сих пор работает и даже центры мобилизации в НПК возобновили свою работу,

– отметил Цви Зильбер.

Кроме того, 27 июня появилась информация о том, что ЧВК "Вагнера" передает тяжелую военной техники минобороны России. Фактически начался процесс их разоружения.

Евгений Пригожин создал "троллей из Ольгина" ("фабрика троллей"). Причастность к так называемому Агентству интернет-исследований он признал в 2023 году.

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Будущее Пригожина и "Вагнера" в Беларуси

Александр Лукашенко очень удачно использует ситуацию в России в свою пользу. В частности, сообщают, что 8 тысяч вагнеровцев могут разместить в Беларуси. Сам же белорусский диктатор заявил, что наемники Пригожина передадут ему свой боевой опыт.

"Не думаю, что Путин отпустит 8 тысяч вагнеровцев в Беларусь. 8 тысяч боевиков - и Пригожин легко захватит Минск, став царем Белоруссии. Думаю, сделать это будет несложно", – заметил журналист.

Сомнительно, что Пригожину позволят как-нибудь развернуться в Беларуси. Даже если Александр Лукашенко захочет создать собственно НДС, поручив процесс Пригожину, – у него на это просто не хватит денег.

"Вагнер" стоил России примерно 3-4 миллиарда долларов ежегодно.

Но даже если будет такая ЧВК "Вагнера" "для бедных", то кому они нужны? Какие функции они будут выполнять? Да и с кого их набирать – белорусы гораздо мирнее, чем россияне,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Хотя белорусский режим полностью подконтролен Путину, Пригожин будет стараться бежать куда-нибудь в Африку. Хотя и там у него не будет никаких гарантий выживания.

Поэтому вероятным вариантом для бывшего "повара Путина" является дальнейшая жизнь в Беларуси фактически взаперти. Если его, конечно, не ликвидируют.

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