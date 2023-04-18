"Было 40 детей", – вагнеровец признался в убийстве 400 человек в подвале Бахмута

Наемник ЧВК "Вагнера" Алзамат Улдаров признался, что жестоко убил 40 детей. Это произошло в Бахмуте в марте этого года.

Вагнеровец получил команду "уничтожить всех". В итоге он убил 300 – 400 человек, находившихся в одном из подвалов в Бахмуте.

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Вагнеровец рассказал об уничтожении подвала с 40 детьми

По словам оккупанта, 18 марта 2023 года в Бахмуте ему дали приказ на уничтожение всех мирных жителей.

Когда я вошел в подвал, там были дети. И мне была команда не выпускать ни одного. Я выполнил команду. Я со своей группой положил всех. Мы всех оставили там. Мы никого не выпустили. Там было около 40 детей. В общей сложности было 300 – 400 человек. Я дал команду на уничтожение всех,

– признался вагнеровец.

Он рассказал, что это был большой дом – 9 этажей. Целый подвал был забит и заминирован.

"Я решил обнулить всех!... Дети пострадали. Жаль детей. Много детей погибли. Было такое, да. Не скрываем. Это на моих руках кровь", – цинично сказал Улдаров.

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