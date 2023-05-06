У Пригожина свой план, – Пионтковский сказал, чем он отличается от Путина
Евгений Пригожин заявил, что 10 мая якобы уводит наемников из Бахмута. Все, мол, из-за "нехватки боеприпасов". Тем временем министр обороны России поручил держать на контроле вопросы "непрерывных и ритмичных поставок в районах так называемой "СВО" всем необходимым оружием и военной техникой".
Но такое поручение – это ответ Сергея Шойгу и руководителя враждебного генштаба Валерия Герасимова на обвинения Пригожина. Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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"Это какая-то бюрократическая фраза такая лживая. Шойгу этим ответом лишь подчеркнул контраст между собой и Пригожиным. В любом случае, даже если расстреляют Пригожина, то карьера Шойгу и Герасимова завершена", – подчеркнул он.
Российский публицист отметил, что это мнение армии и общества. И оно, считает он, справедливое.
Какая разница между Пригожиным и Путиным: смотрите видео
Виноваты во всем
"Ведь, во-первых, эти люди разворовали всю армию. Она не была готова к серьезной войне. Во-вторых, их военное командование оказалось бездарным. Или Путин уйдет с ними вместе…", – рассказал оппозиционный политик из США.
Андрей Пионтковский отметил, что у Евгения Пригожина план "вцепиться" в часть украинской территории. И тогда, мол, "продать" это сражение как "почетную ничью".
В чем его отличие от Путина – ему ничего не нужно "продавать" как "почетную ничью". Он как раз заинтересован в том, чтобы "продать" войну как "колоссальную катастрофу", к которой привели страну Шойгу и Герасимов, Путин, несмотря на "героические" усилия Пригожина,
– подчеркнул он.
Какое заявление сделал Пригожин
- Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что 10 мая наемников планируют увести от позиций в Бахмуте из-за якобы "снарядного голода". Их планируют передать минобороны страны-агрессора.
- Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый пояснил, что Пригожин разбрасывается эпатажными заявлениями, чтобы привлечь к себе внимание. По его словам, в ЧВК "Вагнер" не столько "снарядный голод", а сколько человеческий. Но в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, вагнеровцы продолжают атаковать.
- В украинской разведке считают, что "повар Путина" не будет самостоятельно выводить наемников из Бахмута. Такие заявления Пригожина связывают с тем, что ЧВК не сможет взять город до 9 мая.