Кадыров – это цирк и показуха: зачем он захотел заменить наемников Пригожина в Бахмуте

Евгений Пригожин заявлял, что якобы будет уводить из Бахмута своих бойцов 10 мая. Впоследствии его риторика изменилась, и он передумал. Но первые звоночки о конфликте между главой ЧВК "Вагнер" и минобороны России появились еще летом 2022 года.

Об этом 24 Каналу отметил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что впоследствии в сети с разной интенсивностью появлялись обвинение от Пригожина.

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"Сейчас видим такую картину – давление на Бахмут продолжается, обстрелы продолжаются, интенсивность несколько спала. В первую очередь из-за этих конфликтов. Вагнеровцы получают меньше живой силы", – сказал Ступак.

Он убежден, что если бы к ним живая сила ехала б как конвейером, то никаких проблем для "повара Путина" не было бы.

"Это означает, что конвейер либо затухает, либо уже остановился", – рассказал бывший сотрудник СБУ.

К тому же у вагнеровцев есть проблемы с боеприпасами. Однако только по сравнению с началом полномасштабной войны. Мол, их количество уменьшилось.

Для них это действительно "снарядный голод". А для наших военных – это ого-го сколько,

– уверен эксперт Украинского института будущего.

По его мнению, в Кремле сейчас морочат голову над тем, что делать дальше.

"Пригожин обсуждает с Кадыровым публично: "Я выйду, ты зайдешь, ты мой брат". А российское минобороны вообще никто не спрашивает. То есть они между собой решают. А минобороны, такое впечатление, что оно просто "статист", – подчеркнул Иван Ступак.

Какая разница между бойцами Кадырова и наемниками Пригожина: смотрите видео

Разница между вагнеровцами и кадыровцами

Впоследствии стало известно, что вагнеровцев вроде бы должны были заменить кадыровцы. Но, по словам бывшего сотрудника СБУ, сил у Рамзана Кадырова – немного. Такой кровавой, жестокой дисциплины как у Пригожина – нет.

"Кадыров – это больше о пиаре, это больше о тик-токе, о лайках. Вагнеровцы – это о "результате". Действительно о военном деле любой ценой, любыми жертвами, но достичь "результата", – рассказал он.

Вместо этого войска Кадырова – это не больше, чем показуха.

Кадыровцы – больше цирк, это спектакль, это шоу,

– заметил он.

Эксперт Украинского института будущего отметил, что даже один из российских так называемых "военкоров" сомневался в том, что кадыровцы смогли бы удержать этот участок фронта. Мол, их в разы меньше, чем вагнеровцев. Он уже видел в этом провал.

"Кадыров – это такой "кот Леопольд" бородатый. Он пытается быть и с Пригожиным – "ты мой брат". Но в то же время не ссориться сильно с российским минобороны", – уверен Иван Ступак.

У Кадырова свои интересы

Самопровозглашенный лидер Чечни осторожно их критикует и пытается быть "классным" для всех.

"Он долгое время исчез прямо с радаров и занимался чем – его сын приезжал к Путину, какие-то там заявления делал, но об участии в войне в Украине не было слышно, поскольку наши военные им нанесли очень большие потери", – подчеркнул он.

Поэтому кадыровцы оттянулись далеко в тылы и продолжают там "служить". Однако сейчас Рамзан Кадыров хочет вернуться, чтобы о нем снова заговорили.

Пригожин озвучил – осталось якобы 2,5 километра, чтобы полностью взять город Бахмут под оккупацию российскую. Возможно, у Кадырова такая история: "Ага, я сейчас уйду. Пригожин сделал 98%, и я сейчас последними усилиями выпрыгну, сделаю результат",

– предполагает Ступак.

И тогда, дескать, сможет получить новые преференции от Кремля, новое внимание и "лучи славы".

Что известно о заявлении главы ЧВК "Вагнер"