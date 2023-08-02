Это всегда потенциальная угроза, – ГУР оценили опрокидывание вагнеровцев на запад Беларуси

Группировка ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси постепенно наращивается. Между тем, россияне и белорусы распространяют ИПСО о том, что вагнеровцы якобы планируют зайти на территорию Польши.

В эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что такими действиями россияне и белорусы "стреляют себе в ногу", пишет 24 Канал.

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В ГУР оценили пребывание вагнеровцев в Беларуси

Комментируя ситуацию вокруг Беларуси, Юсов отметил, что когда несколько тысяч боевиков находятся на определенной территории – это всегда потенциальная угроза и фактор опасности, который "надо изучать и который следует учитывать". В таком случае необходимо готовить противодействие, и это, как отметил он, происходит как со стороны Украины, так и со стороны союзников. В то же время Юсов сообщил, что в настоящее время вагнеровцы в Беларуси опасности не представляют.

В целом сейчас это не та группировка, которая на сегодняшний день представляет реальную опасность, однако легкомыслить этим нельзя и никто этого не делает. Все необходимые меры принимаются,

– отметил представитель ГУР.

Он отметил, что враг пытается распространять ИПСО о "вторжении в Польшу", чтобы отвлекать внимание союзников от Украины, силы и средства наших партнеров, создавать дополнительные точки напряжения.

Тем не менее, он убежден, что таким образом Россия и Беларусь лишь "стреляют себе в ногу", ведь подобные провокации уже заставляют Польшу усиливать сектор безопасности обороны, внимание к белорусской границе и прорабатывать различные сценарии реагирования более подробно. То есть, готовность Европы реагировать на потенциальные угрозы только повышается.

Беларусь и Россия угрожают Польше