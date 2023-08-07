Вагнеровцев видели в 2 километрах от границы с Польшей: в МИД страны рассказали о контрмерах
Источник:NEXTA
В который раз становится известно о движении вагнеровцев у границы с Польшей. На этот раз наемников видели на базе отдыха в нескольких километрах от Польши.
Страна готовится к вероятных провокаций со стороны ЧВК "Вагнер". В случае особой угрозы Польша может даже полностью закрыть границу.
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Вагнеровцы обостряют ситуацию
Местные жители видели наемников ЧВК "Вагнер" на базе отдыха "Формат" в селе Песчатка. База расположена в менее двух километрах от белорусско-польской границы. Журналисты отмечают, что вагнеровцы там пьют алкоголь в большом количестве.
Вагнеровцы уже пытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси – однако неудачно.
Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Польша рассматривает возможность закрытия границы. В настоящее время страна усилила охрану и ожидает новых провокаций.
Очевидно, что попытки вагнеровцев попасть в Польшу будут. Мы ожидаем новых попыток атак на границе, возможно, также новых попыток нарушить наше воздушное пространство,
– сообщил Яблонский.
По его словам, вагнеровцы пытаются демонстрировать вседозволенность. Закрытие границы будет действием на крайний случай.
Где находится село Песчатка: смотрите на карте
Задания вагнеровцев в Беларуси
- Вагнеровцев переместили в Беларусь после неудачного мятежа Пригожина. Все войска вывели из Украины и переместили в лагерь под Осиповичами.
- Вероятно, вагнеровцы в Беларуси будут использовать для провокаций. В частности, наемники и КГБ готовят операцию "Прибой", разработанную еще в 2021 году. Подготовка должна продлиться до 1 сентября.
- Кроме этого, утром 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Польша вызвала посла Беларуси, а НАТО заявили, что будут обеспечивать безопасность.
- На фоне растущей угрозы со стороны ЧВК "Вагнер", встретились командующие войсками Украины и Польши – Сергей Наев и Томаш Пиотровски. Они обсудили двустороннее сотрудничество и продолжение обмена информацией.