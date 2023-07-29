Силы есть: решится ли Путин открыть второй фронт возле Польши и Литвы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двигаются из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. Он объединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО. Это не новый сценарий.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. Он напомнил события в Крыму и подчеркнул, какими должны быть действия непосредственно западных партнеров.

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Роль вагнеровцев

Подобные дестабилизационные процессы могут свидетельствовать о намерении Владимира Путина открыть второй фронт. Сможет ли он это сделать – полностью зависит от решительных действий западных партнеров, считает Кузан. Сейчас позиция непосредственно США заключается в невмешательстве в любые провокации.

"Нет решительного ответа на агрессивные действия по отношению к их беспилотникам в Сирии, над Черным морем перед этим. Мы видели как российские ракеты залетают на территорию Польши, жертвы есть – это можно было бы считать актом агрессии в отношении государства-члена НАТО", – подчеркнул военный эксперт.

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Впрочем, эти факты не признали. Поэтому россияне могут попытаться повторить свой крымский сценарий – ничего нового пока не происходит.

Россияне будут поступать так, как они действовали в Крыму. Как сказал Путин: "будут идти мирные жители, а за ними и мы". Поэтому будут переодевать вагнеровцев. Если раньше они пытались дестабилизировать Польшу с помощью иракских нелегалов, то теперь вооруженные вагнеровцы-"нелегалы" будут пытаться продавливать систему обороны Польши и Литвы,

– предположил Сергей Кузан.

Оценка сил

Силы для дестабилизационных действий есть. Поэтому крайне важна оперативная и четкая реакция непосредственно Польши и Литвы, а также самого НАТО.

"Чем более решительным будет ответ, тем быстрее диктаторы Путин и Лукашенко поймут, что в этой авантюре перспектив для них нет. Но это вопрос к западным союзникам. Все, что может украинская сторона, мы делаем – уничтожаем врага здесь и готовы подставить плечо тем, кто нам помогает", – добавил военный эксперт.

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