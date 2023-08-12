Второй поход вагнеровцев на Москву вполне реален: какое условие

В последнее время отряды наемников ЧВК "Вагнера" массово перемещались на территорию Беларуси. Впрочем, на днях американский Институт изучения войны со ссылкой на инсайдерский источник написал о вероятном возвращении вагнеровцев в Россию.

Главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов отметил, что это достаточно сомнительная информация и похожая на "вброс". В разговоре с 24 Каналом он предположил, что вагнеровцы остаются на месте.

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Что происходит в Беларуси

Поэтому, по мнению Павла Свердлова, вагнеровцы остаются в Беларуси, а Путин, Лукашенко и Пригожин думают, что с ними делать. Диктаторы запутались и не знают, кто будет за них платить. Непосредственно Александр Лукашенко уже заявил, что наемники ему не выгодны.

"Один вагнеровец проговорился о 8 тысячах долларов в месяц. Белорусским контрактникам такие заработки не снились никогда. И Лукашенко сразу начал говорить, что нет денег. Сразу мы увидели кадры, как они вроде бы выходят автобусами. Но я думаю, вагнеровцы остаются на месте", – предположил главный редактор "Еврорадио".

Павел Свердлов о вагнеровцах в Беларуси: смотреть видео

Куда могут двигаться вагнеровцы

Вероятно, вагнеровцы могут использовать в Африке. И если они будут выходить из Беларуси, то через Россию будут двигаться в том направлении.

Нарисовался Нигер, где хунта сбросила президента и просто просят "оказать поддержку". Вероятный маршрут вагнеровцев: Россия, дальше там, где можно летать, в Африку на Мали и снова на автобусы, броневики и в Нигер,

– предположил вероятный маршрут наемников Свердлов.

По его словам, такой сценарий будет положительным как для Беларуси – уменьшается угроза переворота в стране, так и для Украины – уменьшается угроза непосредственно со стороны Беларуси.

Какова задача вагнеровцев

В настоящее время вагнеровцы проводят тренинги на полигонах в Беларуси. Они не вооружены, потому что Лукашенко боится это делать.

"С одной стороны они улыбаются, делают "добрую мину". Если их вооружат, они увидят, что все их идеологи похода на Москву живы, деньги у Лукашенко закончатся, скоро зима и отбыть ее в тех палатках нереально – второй поход на Москву будет реальным. Поэтому к оружию они причастны только в учебных центрах, где проводят инструктажи", – пояснил Главный редактор "Еврорадио".

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