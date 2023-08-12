Головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов зазначив, що це досить сумнівна інформація і схожа на "вкид". У розмові з 24 Каналом він припустив, що вагнерівців залишаються на місці.
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Що відбувається у Білорусі
Тож, на думку Павла Свердлова вагнерівці залишаються у Білорусі, а Путін, Лукашенко та Пригожин думають, що з ними робити. Диктатори заплуталися і не знають хто буде за них платити. Безпосередньо Алєксандр Лукашенко вже заявив, що найманці йому не вигідні.
"Один вагнерівець промовився про 8 тисяч доларів на місяць. Білоруським контрактникам такі заробітки не снилися ніколи. І Лукашенко одразу почав казати, що немає грошей. Одразу ми побачили кадри, як вони начебто виходять автобусами. Але я думаю, вагнерівці залишаються на місці", – припустив головний редактор "Єврорадіо".
Павло Свердлов про вагнерівців у Білорусі: дивитись відео
Куди можуть рухатися вагнерівці
Ймовірно, вагнерівців можуть використати у Африці. І якщо вони й виходитимуть з Білорусі, то через Росію рухатимуться в тому напрямку.
Намалювався Нігер, де хунта скинула президента і просто просять "надати підтримку". Ймовірний маршрут вагнерівців: Росія, далі там, де можна літати, у Африку на Малі і знов на автобуси, броньовики і в Нігер,
– припустив ймовірний маршрут найманців Свердлов.
За його словами, такий сценарій буде позитивним як для Білорусі – зменшується загроза перевороту в країні, так і для України – зменшується загроза безпосередньо з боку Білорусі.
Яке наразі завдання вагнерівців
Наразі вагнерівці проводять тренінги на полігонах у Білорусі. Вони не озброєні, бо Лукашенко боїться це робити.
"З одного боку вони усміхаються, роблять "добру міну". Якщо їх озброять, вони побачать, що всі їхні ідеологи походу на Москву живі, гроші у Лукашенка закінчаться, скоро зима і відбути її в тих наметах нереально – другий похід на Москву буде реальним. Тому до зброї вони дотичні лише в навчальних центрах, де проводять інструктажі", – пояснив Головний редактор "Єврорадіо".
Ймовірний вихід вагнерівців з Білорусі: що відомо
- Аналітики ISW раніше спиралися на слова російського інсайдерського джерела, за даними якого, почався перший етап виходу вагнерівців з Білорусі. Мовляв, їх перекидають групами по 500 – 600 осіб до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей Росії. Другий етап має розпочатися після 13 серпня.
- Згодом там пояснили ці чутки. Зазначили, що вагнерівці залишаються у Білорусі, а їхній статус із передислокацією залишається незрозумілим. Також були дані, що окупантів відправляють у відпустки.
- Раніше припускалося, що вагнерівці можуть виконувати роль особистої охорони Лукашенка. Також попередньо повідомлялося, що білоруський диктатор міг відправити своїх силовиків домовитися з вагнерівцями про "мирне співіснування".