Людей не хватает: военный аналитик сказал, куда могут перебросить вагнеровцев после Бахмута
Вагнеровцы продолжают воевать против Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что сейчас их перебрасывают на три новых направления.
От этого "Вагнера" по количеству осталось 10%. Это уже нельзя считать существенным военным подразделением. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Куда могут опрокинуть "Вагнер"
По мнению Гетьмана, вагнеровцы могут перебросить на следующие направления:
- Лиманское и Купянское направления;
- Марьинка – Авдеевка;
- Угледар.
Это города, где они пытаются совершать активные боевые действия. Россияне не могут добиться никаких успехов. Идут тяжелые бои, но враг не продвигается,
– констатировал аналитик.
Поэтому на одно из этих направлений могут перебросить вагнеровцев, чтобы сделать что-то подобное тому, что они сделали с Бахмутом.
"Бахмут они штурмовали почти год, и их было в десять раз больше, чем сейчас. Я не знаю, где им брать людей. С заключенными перекрыли, потому что там уже кормятся регулярные части российской армии. Не знаю, как Евгений Пригожин из тех 5 – 7 тысяч, которые у него остались, снова сформирует 50 – 70 тысяч», – пояснил Гетьман.
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Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Утром 25 мая Пригожин заявил о якобы "уходе" своих наемников из Бахмута. Интересно, что ранее глава ППК "Вагнера" заявлял, что они "захватили" Бахмут.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что эти слова – "латентная капитуляция". Вероятно, Пригожин пытается сохранить остатки своей частной компании, потому что осознает, что через несколько недель на Бахмутском направлении его организация может прекратить существование.
- В Минобороны Украины сообщили, что враг снизил наступательную активность на Бахмутском направлении. Это связано с тем, что идет замена и перегруппировка российских войск.