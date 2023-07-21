В рядах "Вагнера" за несколько месяцев погибли до 20 тысяч заключенных, – британская разведка

Вскоре ЧВК "Вагнера" уволит последних заключенных со службы. Однако значительное количество помилованных осужденных, вероятно, примут предложение продолжить работу с вагнеровцами.

Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, в рядах "Вагнера" за несколько месяцев погибли до 20 тысяч заключенных.

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В ЧВК "Вагнера" за несколько месяцев погибло много заключенных

Как рассказали разведчики, в ближайшие дни ЧВК "Вагнера", вероятно, уволит последних осужденных со службы. Его схема вербовки в тюрьме достигла пика в начале 2023 года, и по ней служили не менее 40 000 человек.

Значительное количество помилованных осужденных, скорее всего, примут предложение продолжить работу с "Вагнером" как профессиональные подрядчики. Между тем минобороны России заняло тюремный конвейер "Вагнера",

– заявили в британской разведке.

Отмечается, что завершение этой схемы "Вагнера" – своеобразная "смена эпохи" в истории ПВК и в российско-украинской войне.

Аналитики отметили, что солдаты, предоставленные "Проектом К", дали России возможность захватить Бахмут, что являлось одним из ее последних заявленных успехов. Проект помог "Вагнеру" вырасти в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям президента Путина.

"Это также обозначает один из самых кровавых эпизодов в современной истории войн: за несколько месяцев погибли до 20 тысяч завербованных заключенных", – отметили в разведке.

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