Эксгенерал армии США рассказал, что будет, если вагнеровцы начнут наступление на Польшу
Источник:Newsweek
После неудачного мятежа Пригожина часть вагнеровцев была вынуждена "уйти в Беларусь". В то же время они передислоцировались опасно близко к границам стран НАТО.
Вагнеровцы, которые дислоцируются под польской границей в Беларуси, создают гибридную угрозу вторжение на территорию государства. Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что если это произойдет, то наемники будут разгромлены.
Смотрите также В России будут большие баталии за Москву: Кадыров готовится отстаивать свои интересы
От "Вагнера" осталась только репутация
Бен Ходжес убежден, что ППК "Вагнера" сегодня – это уже не та сила, которая зимой 2022 возглавила российское наступление на территорию Украины. Сейчас российские наемники лишены доступа к оборудованию, воздушной поддержке и боеприпасам.
Ходжес убежден, что единственное, что осталось от ЧВК Евгения Пригожина – громкая репутация. По его словам, нет никаких доказательств того, что бойцы НДС смогут организовать серьезное наступление на Польшу.
Поэтому при любой попытке силового наступления они будут разгромлены,
– заметил Ходжес.
Его мнение также разделяют другие западные аналитики.
ППК "Вагнера" нагнетает ситуацию на границах с НАТО
- Ситуация на границе Балтийских стран и Беларуси остается напряженной из-за перемещения на территорию страны наемников ППК "Вагнера". Литва с 18 августа закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью, а в Латвии накануне вызвали из отпусков всех пограничников. Также страны Балтии вместе с Польшей обсуждают алгоритм полного закрытия границы с Белоруссией.
- В Беларуси наемникам ППК "Вагнера" выдают настоящие паспорта. Вероятно, это может быть подготовка к провокациям в Польше, которые могут пройти по нескольким сценариям. Документы наемникам ППК "Вагнера" выдает специальный департамент МВД Беларуси. Паспорт абсолютно легален, но на другие фамилии.
- В Польше и Литве решили усилить охрану границы с Беларусью из-за угрозы со стороны вагнеровцев и так называемых "мигрантов". Польские власти уже объявили, что решили направить дополнительные войска на границу. Министерство обороны Польши согласилось направить дополнительные войска на границу с Беларусью после запроса пограничной службы.