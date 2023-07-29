"Вагнеровцам" нужна "провокация" в Беларуси со стороны НАТО: Свитан ответил зачем
Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев двинулись из Беларуси в сторону Сувалкского коридора. По его словам, это шаг к дальнейшей гибридной атаке на Польшу. Но россиянам сейчас нужна "провокация" для того, чтобы можно было оправдать дальнейшую мобилизацию в стране-агрессоре.
Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что, вероятно, Россия уже готовится к ней. Отметим, что, по словам Моравецкого, Варшава два года сталкивается с постоянными атаками на границе, ведь мигранты пытаются нелегально её пересечь.
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Так, в стране-агрессоре, в частности, уже повысили призывной возраст до 30 лет и усилили контроль призыва.
Могут мобилизовать около 300 тысяч человек примерно на сентябрь, но для этого им нужна какая-то "провокация" со стороны стран НАТО,
– отметил Свитан.
Все потому, что в стране-агрессоре не слишком популярна война против Украины. Ведь умирать непонятно за что россиянам не очень хочется.Обратите внимание! Сувалкский коридор, в направлении которого отправились вагнеровцы, соединяет территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО. А также разделяет Беларусь и российскую Калининградскую область.
"Оптимальная "провокация" для России – на границе с Беларусью. Лучше проводить это "чужими" руками, чтобы все понимали, что руки растут из одного тела – организованная преступная группировка Пригожина хорошо подходит", – предположил военный эксперт.
К границе с Польшей двинулись более сотни наемников. Основа ЧВК "Вагнера" – это бывшие спецвойска России. В частности, те, кто работал в российской разведке.
"А это – ДРГ. До 10 человек одна группа. Если зашла сотня под границу с Польшей – это рота. Это около 10 ДРГ", – добавил полковник ВСУ в запасе.
Зачем России "провокация" со стороны НАТО: смотрите видео
Удар на уничтожение
Они готовы проникнуть на территории Польши или Балтии, в зависимости от задачи. А дальше уже будет обратный эффект – реакция польских войск и войск НАТО в странах Балтии. Это, по словам военного эксперта, может быть даже реакция на уничтожение или даже превентивные действия. Например, нанесение удара по лагерю ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
"Это в доктрине стран НАТО. Если поляки или балтийцы применят 5 статью Конституции, могут выполнить эту задачу. Это будет расценено российскими войсками как "нападение на третью страну", которая входит в ОДКБ или "союзное государство", – сказал Роман Свитан.
И тогда, мол, под лозунг "вставай, страна великая" россиян погонят в военкоматы пополнять ряды будущих черных пакетов. Российское население поддержало именно ЧВК "Вагнера", когда наемники шли на Москву. Этой "расположенностью" к вагнеровцам может воспользоваться и сама Россия.
"Удар по ним (вагнеровцам – 24 Канал), допустим, одной из стран НАТО. Даже, если они будут виноваты в этом, никто внимания не обратит. Просто сам ответный удар может быть воспринят российским обществом как "нападение одной из стран НАТО" на "любимцев" и на "союзное государство" – Беларусь", – отметил лётчик-инструктор.
Угроза для Польши
- Польский премьер заявил, что вагнеровцы, которые двинулись к западной границе Беларуси с Польшей, вероятно, будут замаскированы под белорусских пограничников. Наемники могут помогать нелегальным мигрантам попадать в Польшу и дестабилизировать ситуацию в стране. Вероятно, бойцы ЧВК "Вагнера" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов и попытаться проникнуть в страну.
- По данным портала "Опир", который создали Силы спецопераций, в белорусское Гродно прибыло около 100 вагнеровцев. Большинство из них имеют опыт контрабанды. В частности, они переправляли нелегальных мигрантов через границу.
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что наемники его "напрягают". Все потому, что они якобы хотят пойти на Польшу.
- Украина предупреждала страны Альянса, что Россия специально разместила вагнеровцев в Беларуси. Страна-агрессор может начать гибридную войну против НАТО.