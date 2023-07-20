Белорусские военные проводят учения с вагнеровцами возле границы Польши
Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с вагнеровцами. В настоящее время они тренируются возле границы с Польшей.
Учения продлятся около недели. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.
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Где проходят учения
Совместные учения вагнеровцев с силовиками Беларуси проходят на полигоне "Брестский".
В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задания на полигоне "Брестский",
– говорится в сообщении.
В минобороны Беларуси заявили, что реальный боевой опыт, который есть у ЧВК "Вагнера", – это "возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки". В ведомстве добавили, что это все якобы для "обеспечения военной безопасности страны".
Иронично, что ранее Андрей Юсов предположил, что часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. А остальная часть будет вовлечена в то, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО. Очевидно, они придумали, как сделать "2в1".
Что предшествовало
- 15 июля в Беларуси была замечена большая первая колонна вагнеровцев с номерами квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях. Они направлялись в палаточный лагерь в селе Цель.
- Колонны продолжали прибывать и 19 июля зашла шестая большая колонна ЧВК "Вагнера", в которой насчитали более сотни автомобилей.
- Вечером того же дня свежие фото со спутника показали, что на территории воинской части в поселке Цель, куда прибыли вагнеровцы, зафиксировано не менее 485 единиц техники.
- Пока угрозы для Украины нет, однако ГУР пристально следит за ситуацией, а госпогранслужба фиксирует перемещение и размещение оккупантов.