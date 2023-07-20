Белорусские военные проводят учения с вагнеровцами возле границы Польши

Вооруженные силы Беларуси продолжают совместные тренировки с вагнеровцами. В настоящее время они тренируются возле границы с Польшей.

Учения продлятся около недели. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.

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Где проходят учения

Совместные учения вагнеровцев с силовиками Беларуси проходят на полигоне "Брестский".

В течение недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задания на полигоне "Брестский",

– говорится в сообщении.

В минобороны Беларуси заявили, что реальный боевой опыт, который есть у ЧВК "Вагнера", – это "возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки". В ведомстве добавили, что это все якобы для "обеспечения военной безопасности страны".

Иронично, что ранее Андрей Юсов предположил, что часть прибывших в Беларусь вагнеровцев будут инструкторами для белорусских и российских военных. А остальная часть будет вовлечена в то, чтобы "нервировать" Польшу и другие страны-члены ЕС и НАТО. Очевидно, они придумали, как сделать "2в1".

Что предшествовало