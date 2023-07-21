Пригожин мечтает создать "вторую армию мира" в Беларуси: интервью с Подоляком

Евгений Пригожин записал видео вероятно из Беларуси, в котором заявил, что якобы планирует из войска Александра Лукашенко сделать "вторую армию мира". Да, главарь вагнеровцев любой ценой пытается удержаться в информационном пространстве.

О том, удастся ли руководителю ЧВК "Вагнера" это сделать в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Более того, он рассказал еще немало интересного о сезоне "хлопка" в Крыму.

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Напомним, что в первой части интервью мы подробно рассказали о срыве Россией зернового соглашения, роли Турции в инициативе и остались ли у Владимира Путина друзья. Подробности – читайте по ссылке.

Пригожин и Лукашенко теперь друзья?

– Евгений Пригожин вчера вышел с очередными заявлениями и планирует создать из белорусской "вторую армию мира". Я подумала над вероятными сценариями, как это может произойти: сразиться с Украиной и зайти с территории Беларуси, попытаться одолеть какую-то из стран НАТО и быть уничтоженными или третий вариант – преодолеть ту самую "вторую армию мира".

Интересны сценарии, но давайте серьезно. Пригожин сегодня пытается остаться в информационной повестке дня таким "мачо", потому что он понимает, что для российской аудитории "мачизм" – единственная технология. Они признают человека грубого, который может через мат-перемат зайти к реке Ока и практически оказать Москву в осаду.

У Беларуси никогда не будет второй, третьей или десятой армии. Для этого нужно иметь ВПК (военно-промышленный комплекс – 24 Канал) – в Беларуси его практически не существует. Или отчасти существует зависимость от заказов России.

Кроме того, нужно иметь определенный мобилизационный компонент, которого нет, а также лояльность местного населения, его готовность принимать армию как концепцию. То есть, доминирование через силу – этого в Беларуси нет. Более того, психологически Пригожин является чужестранцем для белорусов. Они его скрыто ненавидят.

Поэтому все, что сегодня делает Пригожин – это попытка удержаться в повестке дня, чтобы не исчезнуть. Исчезнуть в прямом или переносном смысле этого слова. Это все банальные слова.

Что касается возможного участия Пригожина в войне в Украине – у меня тогда вопрос: а зачем? Он был "героем войны", то есть некоторое время в России построил сеть, практически стал лицом человеконенавистнической войны геноцидного типа против Украины, но Владимир Путин все это разменял на неудачный переворот.

Сегодня Путин однозначно ненавидит Пригожина, потому что он обнулил его в глазах, прежде всего, элит. Пригожин потерял практически безлимитный бюджет, который был, потому что заказчиком была Россия и огромное количество своих подчиненных, потому что некоторая часть осталась в минобороны, некоторая перешла в росгвардию, некоторая будет переходить в другие ЧВК и т.д.

Пригожин остался практически без ключевой базы, рекрутинговых центров, а также без африканского континента. Да, он там еще находится, ресурсы есть, но опять-таки там базируется ЧВК "Вагнера", но не как настоящая ЧВК, а как инструмент государства России. А Россия ненавидит Пригожина, потому у него нет базы.

Пригожин записал видео вероятно из Беларуси: смотрите видео

Что такое Беларусь? Беларусь – это абсолютно фиктивное государство марионеточного типа, которое зависит исключительно от денег и от позиции внешней политики России. Мы цивилизованы и очень корректно и осторожно относимся к суверенитету Беларуси. Но его нет.

Александр Лукашенко – это такой придворный для путинского двора вчерашнего дня. Он сегодня продолжает выполнять работу, которую всегда выполнял для России только потому, что у него не хватает ума понять, что уже происходит с Путиным, путинским окружением, "царским двором".

Такая сложная конструкция. И в ней нет субъектов Беларусь, белорусская армия, Пригожина, который может что-нибудь сделать для отсутствующих других субъектов.

Это не значит, что не нужно нашей разведке смотреть, что там происходит на полигонах. ЧВК "Вагнера" будет делать две вещи:

постоянно будет провоцировать информационное пространство. Мы будем периодически слышать бравурные заявления: "мы завтра будем воевать где-то, что-то" и т.д.;

попытается научить небольшое количество белорусского спецназа, который должен обеспечить, по мнению Лукашенко, стабильность системы при любом кризисе.

Но тут у меня вопрос – как они представляют Лукашенко удержит власть при падении путинского окружения и Путина лично? При падении, демонтаже, деконструкции путинской системы будет одновременно падать большое количество ориентированных на Россию политических систем в других странах или анклавов, таких как Приднестровье, белорусский лукашенковский режим и т.д.

Полное интервью с Михаилом Подляком: смотрите видео

– Вопрос кто кому больше нужен? Пригожин поддерживает Лукашенко или наоборот. Ощущение, что Лукашенко собрал всех.

Это как напиться водички перед эшафотом. То есть собрать все, что не нужно. Пригожин не является человеком с добавленной стоимостью. Он военный преступник масштабного типа. Его организация признана террористической и эти юридические последствия рано или поздно окончатся для остатков ЧВК "Вагнера" соответствующими тюремными сроками. Он не прибавляет Лукашенко ни силы, ни мощи, ничего.

Сам Лукашенко является фанфароном (высокомерный болтун – 24 Канал), который безответственно относится к тому, что он говорит, что делает. То есть это совершенно зависимый человек. Есть люди наркологически или алкоголически зависимые, а он зависим от русского доната. Он не менеджер, он пропагандист. То есть, он выполняет определенные функции.

Он заигрался до такого уровня, когда говорит заберем этих, тех. Он думает, что то, что он забирает, создаст такую критическую массу внутри Беларуси, что там не будет протестов? Но это не так. Это все "чужеродные тела" – все, что он там себе уносит.

Вся эта ультрапатриотичность такого советского типа, культивируемая сегодня в России и Беларуси, она совершенно несовременна – "дугинщина", если сказать примитивно. В самом деле Дугин – это примитивно, конечно. Там несколько другие люди формируют матрицу несовременной идеологии. Это все пользуется спросом у 10 – 20% населения.

Александр Дугин является одним из основателей "русского мира". Еще с 2014 года он публично озвучивал антиукраинские заявления и призвал убивать наших граждан. Дугин уже давно внесен в базу "Миротворец", а с января 2023 года также находится под санкциями, наложенными СНБО за антиукраинскую деятельность. СБУ собрала достаточно доказательств и 14 июня объявила Дугину подозрение по 2 статьям.

У Лукашенко нет никакого шанса удержать ситуацию под контролем, когда будет деконструкция путинской вертикали. А деконструкция сегодня является единственным механизмом перехода в глобальное сообщество к стабильному миропорядку.

Никаких переговоров с садистом

– Создается впечатление, что Россия пытается сделать все возможное, чтобы посадить Украину за один стол переговоров по зерновому соглашению, а затем подтянуть все остальное.

Да, вы правы. Такая стратегия существует. Говорят, мол, когда же вы там разговариваете о пленных, можете говорить и о политических темах. Вы говорите о зерновом соглашении. И это будет роковая ошибка.

Я понимаю, что в Украине не все совершенно четко мотивационно понимают, что происходит. Могут быть разные предложения, что давайте с Россией действительно о чем-то говорить. Я понимаю это. Мы ведь в Украине. Мы ведь с вами осознаем, что идеальных систем не существует и риски бывают.

Но сегодня я не вижу никакой возможности вести какие-либо переговоры с Россией по каким-либо темам. И президент об этом не раз говорил. Буквально на днях он это в интервью ряду стран африканского континента говорил о том, что Путин садист по своей природе.

Путин – человек с фашистской идеологией. С ним нельзя договориться, потому что он приходит не договариваться, а отсрочить момент, когда тебя будет убивать. Он проговорил это. Это будет иметь ответные последствия для той стратегии, которой придерживается Украина.

Эта стратегия является единственно возможной, если мы хотим вернуться в более или менее прогнозируемый мир. Безусловно, стратегия – полностью дожать Россию, то есть не только освободить территорию Украины, включая Крым, но и дожать, чтобы в России начались необратимые политические процессы.

То есть, чтобы она перешла на другие форматы внутреннего управления и по крайней мере на время исчезла эта авторитарная деспотического и фашистского типа вертикаль управления в России. Это единственная возможная стратегия, при которой мир вернется к международному праву, к трансформации институций.



Попытка переговоров с Россией в марте 2022 года

Тогда мир будет достаточно жестко реагировать на позицию Антониу Гутерриша, Рафаэля Гросси (Генсек ООН и глава МАГАТЭ – 24 Канал) и т.д. Наверное, будут существенные иски к этим людям. В частности, от граждан Украины, потерявших своих близких. Эти иски будут важны, чтобы зафиксировать бездействие субъектов, которые должны были вмешаться во время войны в действия страны-агрессора. И обезопасить определенные последствия, предотвратить их.

Если Россия не проиграет, то никаких исков к "пиар-институциям" России под названием ООН, МАГАТЭ точно не будет. Если Россия проиграет, то произойдет глобальная базовая трансформация.

А все ли желают в мире того, чтобы произошла такая трансформация? Все ли желают, чтобы Украина действительно получила соответствующие инструменты… Украина уже показала, что психологически готова довести войну до справедливого финала. Психологически. Ключевой момент.

Всегда бывает так, что инструменты есть. А психологически та или иная страна не готова все довести до конца. У нас ситуация абсолютно зеркальная. Просто невероятно это смотрится с исторической точки зрения. Есть страна, которая готова все доделать. В соответствии с учетом объема инструментов у врага нам нужны инструменты. Вы видите, что мы не получаем в полном объеме все количество инструментов, о которых уже договорились.

К примеру, многое мы слышим. Уже месяцев 6 – 8. Слышим от разных руководителей разных институтов и государств. Приоритет в Украине – что? Закрытое небо. Это означает поставку систем ПРО и ПВО. Их должно быть гораздо больше, чем есть.

Почему? Потому что Россия атакует не только военные объекты. Атакует просто где угодно, в любое время большим количеством дронов и ракет атакует гражданскую и критическую инфраструктуру. Это означает, что нам нужно много систем Patriot, SAMP/T, NASAMS и т.д.

У нас есть они? Нет. Что мы видим в это время? Видим, как очень активно эти системы используются для того, чтобы поставить их в странах, которые очень "активно" сегодня воюют с кем-то. Просто мы не видим этих войн. И они эти системы там себе ставят.

Не так, как в Украине. 2 – 3 Patriot. А 10 – 20 Patriot. Верно, они же воюют! А мы с вами просто находимся возле курортного сезона Крыма.

"Хлопковый" сезон в Крыму

– Кстати, о Крыме, курортном сезоне и о "довести до конца". Читаю комментарии по поводу того, что не нужно было трогать мост, потому что "месть будет страшна". Не знаю откуда комментарии. Понимаем, что работают ботофермы. Они уже научились лучше переводить на украинский язык.

Давайте зафиксируем ключевые вещи. Первая составляющая – международное право четко говорит о том, что Крым является юрисдикцией Украины. Да, временно оккупированная территория. Все, что там происходит в рамках того, что делает Украина, – она имеет абсолютное право на это.

В частности, уничтожая не существующие объекты – как Керченский мост. Будет ли он уничтожен или не будет. Это никого, кроме Украины, не беспокоит. Украина может решить, что с этим делать, как и с другими объектами, построенными с 2014 года страной, которая еще некоторое время будет называться Россией.

17 июля Крымский мост посетил очередной "хлопок" / Фото росЗСИ

Вторая составляющая – будем ли мы наносить удары по тем или иным объектам, или не будем… Россия все равно будет вести геноцидного, террористического типа войну. Потому что у России нет других предохранителей для того, чтобы иметь шанс переломить ход неудачной для нее войны.

Кроме того, удары по тем же терминалам в Одессе, Николаеве и по гражданскому населению в Одессе и Николаеве являются следствием не атаки на Крымский мост, а следствием попытки России уничтожить возможность Украины продавать или вывозить зерно.

Это является следствием расторжения Россией соглашения. И вообще, она хочет соглашение не просто расторгнуть с юридической точки зрения, а уничтожить возможности Украины что-то выдавать на глобальный зерновой рынок. Несколько странно выглядит, когда кто-то говорит, если будет удар дроном, это как-то выбесит Россию. Нас с вами не обходит выбесит ли это Россию или нет, потому что она все равно будет делать это, пока будет такая возможность.

И, наконец, третье – Россия переходит в паническое состояние. И, безусловно, будет масштабно использовать все остатки инструментов для ведения такого типа войны, которую она уже ведет 17 месяцев. Итак, я хочу, чтобы все осознавали то, что иллюзии не нужны, в частности:

чтобы мы не делали, Россия будет до конца вести такого типа войну;

наоборот – чем меньше мы будем отвечать на агрессию России, тем более наглой она будет;

вести переговоры с человеком, который тебя сознательно ночью убивает, а утром говорит, что надо о чем-то договариваться, значит, вы масштабируете для себя завтрашние проблемы.

Так что я сделаю ссылку на Валерия Залужного. Он сказал, что эта война должна закончиться тем, что Крым нужно брать военным путем. Если Генштаб, главнокомандующий понимают с военной точки зрения, несмотря на то, что у нас есть определенные дефициты в инструментах, пока не только Крым, а даже клочок маленькой территории остаются в России, то это значит, что войну мы добровольно продлили на неустановленные огромные сроки.

А теперь о курортном сезоне в Крыму. Смотрите, что делает русское правительство. Оно абсолютно сознательно отправляет граждан своей страны, на которых ей безразлично, через зону боевых действий на оккупированную территорию Крыма. Для того чтобы они либо по дороге как "живой щит" отработали – погибли или не погибли является проблемами этих людей, либо чтобы они создавали гражданскую массовку, что "у нас здесь все нормально".

Это единственная страна в мире, призывающая своих граждан ехать через зону боевых действий на оккупированную территорию, где есть существенные риски. А после окончания войны они еще и получат юридические проблемы, если останутся в живых.

Как к этой стране нужно относиться? Почему наши партнеры не понимают, что с неадекватными людьми разговаривать в рамках адекватной логики является нонсенсом?

– Я тоже задавала себе этот вопрос – если на трансформаторной будке написано "не лезь, потому что убьет", то наверняка лучше туда не лезть. А не говорить "поезжайте, может, вас не убьет". Украина четко объяснила и предупредила, что Крымский мост является незаконной застройкой и в то же время законной целью. Но они проигнорировали, мол, "Путин сам машиной проехал – все нормально, езжайте и отдыхайте".

Честно говоря, слушать то, что говорит Путин – это абсурд. Путин просто несет бред ради бреда, и пока его речевой аппарат работает, он будет этот бред нести.

Этот бред предсказуем и прогнозируем, поэтому даже не слушая его, можно набросать тезисы, которые он однозначно проговорит. Каждый из этих тезисов будет лживым, потому что ложь является фундаментальной сущностью Путина. Для него не соврать значит потерять месяц жизни.

Украина не забыла о ЗАЭС

– Что касается еще одной угрозы, о которой мы не так часто упоминали в эфирах в последнее время. Запорожская АЭС снова под вопросом, потому что россияне снова обвиняют Украину в якобы "подготовке атак" на ЗАЭС. Ходят слухи, что раньше Путин обещал Реджепу Эрдогану вывести оттуда свой контингент. Но поскольку ЗАЭС до сих пор оккупирована, это еще одна причина для Эрдогана недолюбливать Путина.

Знаете, в Брюсселе есть очень известный памятник писающему мальчику. Вот и Путин: мальчик, писающий на международное право.

Все, что говорит Путин – это мэм. Когда Путин что-то обещает – это тоже мэм. Он не будет ничего выполнять, потому что он никогда ничего не выполняет. И это проблема современного мира, который считает, что когда он о чем-то поговорил с Путиным и тот что-то сказал, – это будет какое-то отлитое в золоте слово.

Нет, Путин снова выйдет и скажет: "страны Запада, они такое вытворяют… мы обязаны это сделать, мы обязаны взять штурмом ЗАЭС…" Я просто не верю, что кто-то до сих пор серьезно говорит о том, что Путин что-то сказал или пообещал. Нет никаких обещаний Путина, которые были бы исполнены. Все будет исполнено ровно наоборот.

Когда мы говорим о ЗАЭС и поднимаем информационную волну, мы защищаем себя от рисков. Мы понимаем, что территория Энергодара контролируется российскими вооруженными силами и росгвардией. Поэтому штурмовать ЗАЭС могут только россияне, как и Каховскую ГЭС могут взорвать только россияне, инженерный полк которых дислоцировался поблизости и взорвал плотину 3-4 тоннами взрывчатки.

В отличие от Каховской ГЭС, где мы осенью 2022 года активно говорили о возможных рисках, но потом информационная волна пошла на убыль – сегодня мы будем постоянно возвращаться к важным темам, одной из которых является ЗАЭС.

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Это абсолютно правильно, потому что таким образом мы давим на международное сообщество. Мы фиксируем ситуацию, а их обязанность на это отреагировать и подумать, как работать с такой информацией и отвечать на нее.

Нужно понимать, что Путин безусловно может прибегнуть к любому шантажу. Потому с ним нужно не договариваться, а говорить ультимативно, как это сделала Южно-Африканская республика. Президент страны Сирил Рамафоса сказал, что ему угрожали, но Римский устав для его страны важен и ЮАР его будет выполнять, несмотря на угрозы России.

И Путин убегает, потому что чувствует, что будет жесткий юридический ответ. Сразу после этого он переходит на рассказ о дне молодежи, говоря по видеосвязи, что искусственный интеллект доминирует в мире и Россия должна быть лидером этой отрасли.

Безусловно, это было бы неплохо, потому что тогда в России будет хоть какой-то интеллект. Но когда я понимаю, что его будут разрабатывать россияне, то у них получится алкогольно-заточенный искусственный интеллект, который будет думать, кого обидеть, что украсть и где напиться.

Впрочем, следует перестать воспринимать серьезно кулуарные договоренности с Путиным, его обещания и стратегию России. Единая стратегия России сегодня состоит в том, чтобы максимально перехватить повестку дня и испугать международное сообщество. Это нужно для того, чтобы вынудить нас с партнерами перейти к формату затяжного конфликта малой интенсивности.

То есть, стратегия России – не выиграть и не проиграть (войну – 24 Канал), а оставить все как есть, создать линию разграничения и превратить войну в конфликт низкой интенсивности. Только в таком формате Россия может годами "вытаскивать" эту войну, выстреливая до тысячи снарядов в день и имея небольшие потери. Хотя это никак не влияет на социальные события в России.

Это и есть мечта Путина. Это позволит ему законсервировать систему своей власти на десятилетия, даже если через некоторое время его не станет физически.

Ситуация на фронтах

– Интересно, все ли за границей заметили, насколько хорошо Россия умеет минировать вокруг себя территории?

Все увидели и даже написали учебники, как надо обороняться или наступать. Но значит ли это, что они в своих учебниках отрабатывают помощь Украине? Когда мы говорим, что интенсивность и глубина минирования там 4 – 16 километров, то есть десятикратно по стандартам переходит. Получили ли мы подходящие ракеты или инструментарий для разминирования? Нет.

Вы знаете, теория – это хорошо. Многие презентации или семинары можно проводить, как нужно в современной войне воевать. И много учений можно провести по этому поводу, учебников написать. Но когда переходишь к непосредственной войне, то выясняется, что Украина гораздо более ценный опыт сегодня имеет, чем кто-либо в этом мире.

Мне кажется, что правильный учебник по поводу того, как надо воевать в современных войнах, будет написан нашими ребятами.

– Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что проблема для украинского контрнаступления – это минные поля, а не F-16. Мне кажется, что это связанная история.

Совершенно связанная история. Это говорит о непонимании типа войны, который сегодня мы видим. Не имею в виду, что господин Милли не понимает – он совершенно понимает. Просто говорит А и не говорит Б.

Вы абсолютно правы. Должен быть совершенно закрытый воздух, отогнана российская тактическая авиация. Закрыть передний край украинцев от управляемых авиационных бомб, баллистики и т.д. С другой стороны, должны быть инструменты, чтобы уничтожать минные поля через технику, а не через саперов.

Меня немного удивляет другая составляющая. Когда определенные люди, абсолютно точно анализирующие ход войны в Украине, после 17 месяцев, говорят, что в мире существует не одна глобальная страна – США, а 3 глобальные страны, с которыми надо считаться: США, Китай – это нормально, – и Россия. А это уже странно.

То есть Россия, которая точно, если бы не начала войну такого типа в Украине, могла бы дальше паразитировать на своих понтах, что они "мощные, имеют супероружие" и т.д. и таким образом доминировать в мире.

После начала полномасштабного вторжения Россия абсолютно девальвировала все свои вчерашние нарративы, инструменты… Продолжать считать эту страну великой мешает правильно конструировать последующий послевоенный мир.

– Хочется процитировать генерал-полковника Александра Сырского, который говорит о том, что сейчас сложились все условия, чтобы вернуть нам Бахмут. Соответственно, еще раз напоминаем, что это не тот Бахмут, который был. Название от Бахмута. Но это то, что имеет стратегическое значение для Украины.

Это символ этой войны. Действительно крепость. Действительно место абсолютно конкретной геройской славы Украины. Оно будет в учебниках вписано. Переломное место. Когда была оборонительная операция Украины. Сегодня, когда идут наступательные операции. Это очень важное символическое место.

Но я оставлю право за господином Сырским. За человеком, который, мягко говоря, эффектно отрабатывает на этом направлении, чтобы он мог спокойно сказать: "Мы побеждаем в Бахмуте. И Бахмут – Украина".

Мне кажется, что это будет важно и символически и для Сырского, и для Бахмута. Я шире скажу: для нас с вами символической будет существенная победа на том или ином направлении, после которого начнется то, что должно начаться в российской армии – стремительное возвращение в семьи в том или ином виде.

Стремительное, подчеркиваю. С оружием в руках. Для того чтобы можно было задать вопрос "где наши деньги", "и почему нас там убивали".