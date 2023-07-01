В Беларуси могут разместить до 8 тысяч вагнеровцев: как реагирует Украина

Обстановка на границе с Беларусью сегодня остается полностью контролируемой. Однако после провального мятежа Пригожина она может разместить у себя до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".

Украина понимает, какую дополнительную потенциальную угрозу это несет, поэтому укрепляет свою оборону на этом направлении. Силы обороны же находятся в неизменной боевой готовности. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко.

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Вагнеровцы в Беларуси создают новые риски для Украины

Как подчеркнул Демченко, развитие ситуации в Беларуси находится на постоянном контроле и постоянно отслеживается. На территории северного соседа не наблюдаются наступательные группировки России.

Однако вместе с тем страна-оккупант продолжает использовать Беларусь как базу для подготовки своих подразделений и полетов военной авиации. Кроме того, готовность Лукашенко разместить у себя вагнеровцев создает новые возможные риски.

Поэтому, по словам спикера ГПСУ, "Для усиления границы с Беларусью решением Ставки было определено главкому и командующему северным направлением выполнить необходимый комплекс мер".

Отметим, что подразделения ГПСУ хорошо понимают угрозы, которые могут быть с направления Беларуси, и вместе с другими составляющими Сил обороны Украины находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные провокации со стороны противника и ответным решительным действиям,

– сказал Андрей Демченко.

В Беларуси могут разместить до 8 тысяч вагнеровцев

Согласно имеющейся информации, в частности, из открытых источников, в Беларуси проводятся работы по обустройству мест для последующего размещения российских наемников из ЧВК "Вагнера". При этом количество вагнеровцев, которых может принять Лукашенко, может быть достаточно значительным.

По словам Андрея Демченко, говорится о количестве, которое может достигать 8 тысяч наемников. И это при том, что по данным ГПСУ, количество российских военных в Беларуси из подразделений регулярной армии страны-оккупанта сегодня составляет около 2 тысяч человек.

Полевые лагеря разворачиваются на значительном расстоянии от границы Украины. Несмотря на это, только само пребывание наемников в Беларуси будет представлять дополнительную потенциальную угрозу для нашего государства. Как подчеркнул Андрей Демченко, это в первую очередь связано с диверсионной работой и созданием разного рода провокаций.

Вагнеровцы в Беларуси и потенциальная угроза Украине: коротко