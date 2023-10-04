Теперь под тотальным контролем: зачем Путин возвращает вагнеровцев в Украину

Остатки находившихся в Беларуси, а также в Африке вагнеровцев понемногу возвращаются в Украину и участвуют в боевых действиях. Однако пока неизвестно, возвращаются ли они на фронт "под флагом" ЧВК "Вагнера".

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, отметив, что часть вагнеровцев рекрутируется в одну из вновь созданных бригад росгвардии.

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Путин хочет избежать рисков

Также именно росгвардия получила большинство военной техники и тяжелого вооружения, которое было изъято у ЧВК "Вагнера".

В то же время часть вагнеровцев нанял один из экс-вожаков ЧВК "Вагнера" Андрей Трошев.

Именно он под контролем российского минобороны и по договоренности с Владимиром Путиным формируют аналог ЧВК "Вагнера". Но он будет полностью подчинен спецслужбам и армии России во избежание рисков повторения мятежа, который 23 – 24 июня совершил Евгений Пригожин,

– подчеркнул правозащитник.

А потому кто-то из вагнеровцев будет проходить службу по приказу Кремля в росгвардии, а кто-то в новых ЧВК. А кто-то ищет "крышу" у крупных охранных организаций и квази-ЧВК, которые участвуют в полном "раздеребане" "Вагнера".

Ведь для Путина важно полностью ликвидировать военную компанию, созданную Евгением Пригожиным, чтобы больше не повторился демарш, который тот совершил.

Какая дальнейшая судьба ждет вагнеровцев: смотрите видео

Кремль объединяет две цели

Насчет дальнейшей судьбы вагнеровцев существуют две версии:

из остатков вагнеровцев Кремль будет создавать мощную группировку;

власть хочет ликвидировать их на поле боя в Украине.

С одной стороны Путину важно, чтобы вагнеровцев, участвовавших в мятеже, не осталось в живых. Он готов показательно ликвидировать предателей, чтобы его держащаяся на страхе система, не развалилась. И с этой целью вагнеровцев будут отправлять на передовую,

– отметил Осечкин.

А с другой стороны руководителю Кремля сейчас нужны опытные бойцы на фронте, потому что российские силы терпят значительные потери из-за контрнаступления ВСУ.

Поэтому Путин объединяет две цели. Он обнуляет вагнеровцев, которые были лояльны Пригожину и Уткину (командир ЧВК "Вагнер", погибший вместе с Пригожиным – 24 Канал). А также будет "затыкать" бойцами из "Вагнера" дыры на фронте.

"Однако нельзя говорить о том, что ЧВК "Вагнер" вернулась на фронт. Сейчас российские спецслужбы сепарируют вагнеровцев, чтобы "размазать" их ровным слоем по подразделениям, которые они контролируют лучше, чем ЧВК "Вагнера", – уверен Владимир Осечкин.

Что происходит с ЧВК "Вагнера"

В конце сентября появилась информация, что Россия начала перебрасывать на Восток вагнеровцев. Однако они уже предположительно не входят в состав ЧВК, созданный Пригожиным.

Ориентировочное количество вагнеровцев, переброшенных на Восточное направление, – 500 бойцов.

Эти эксвагнеровцы находились в лагерях на территории Беларуси, а после гибели Пригожина их подразделения расформировали. И теперь в поисках "работы" они возвращаются на фронт. Перед ними стоит задача восстановить утраченные оккупантами позиции в Донецкой и Луганской областях.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что появившиеся в районе Бахмута вагнеровцы имеют новое командование и подчиняются структурам, связанным с российским минобороны.

Также эксвагнеровцы должны усилить российские силы после значительных потерь личного состава оккупантов на Бахмутском направлении.