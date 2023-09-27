Не будет отдельной ЧВУ, – военнослужащий ВСУ рассказал, куда возвращают вагнеровцев

Вагнеровцы возвращаются на фронт в Украину, но через контракт с минобороны России. Однако отдельной ЧВК уже не будет, бывших наемников Евгения Пригожина бросают на разные направления.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, если в России будет объявлена новая волна мобилизации, то вагнеровцев будут использовать в качестве инструкторов.

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"Сейчас их возвращают через контракт с минобороны и разбрасывают по разным подразделениям. Не будет отдельной ЧВК, которую можно в критический момент куда-то бросить, как бросали на Бахмут. Они уже как бойцы в разных подразделениях. Конечно, там есть опытные бойцы. Если у России будет новая волна мобилизации, они будут пытаться их использовать в качестве инструкторов", – заметил он.

Фактически ЧВК "Вагнера" нет

Кирилл Сазонов отметил, что ВСУ уничтожают российских оккупантов. В частности, боевикам ЧВК "Вагнера" тоже не удастся выполнить свои цели на поле боя. Возвращение вагнеровцев на фронт не изменит ситуацию на фронте.

Мне кажется, что подразделений именно вагнеровцев уже нет, потому что фактически нет этого ЧВК. После того, как у них забрали тяжелую технику, танки, БТР, они уже не могут работать. Сама по себе пехота, как доказали мясные штурмы Бахмута, этот план не сработал. Их распыляют по другим подразделениям,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Вагнеровцы возвращаются на фронт: что известно