ВСУ нужно удачно выполнить работу на флангах, – военный эксперт о выходе вагнеровцев из Бахмута

Вагнеровцы постепенно выходят из города-крепости Бахмут. Делают они это малыми тактическими группами.

Такие действия оккупантов украинская сторона может успешно использовать для дальнейшего продвижения на направлении. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Как действуют оккупанты

Александр Мусиенко объяснил, что оккупанты выводят наемников-террористов в места так называемых полевых лагерей на оккупированных территориях. Дальнейшая судьба вагнеровцев неизвестна. Вероятно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин либо пообещает им создать армию как в 1917 году, либо перебросит их на другие направления.

Пока их действительно выводят, а российские войска начинают заходить,

– подчеркнул он.

Впрочем, такая ротация российского войска может стать прекрасной возможностью для ВСУ, чтобы довести до конца дыхание окружения Бахмута с южного и северного флангов.

Александр Мусиенко рассказал, как ВСУ могут использовать выход вагнеровцев из Бахмута: смотрите видео

Планы ВСУ

Военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники в Бахмуте имеют тактические успехи на флангах.

Пределы поражения нашей артиллерии с минометами вражеской группировки в Бахмуте растет, там их выбивают с позиций,

– добавил он.

Россиянам не удалось прорвать оборону и зайти в Часов Яр. Также фиксируется замедление наступательного темпа у оккупантов. Этим планируют и дальше пользоваться украинские защитники.

По его словам, учитывая, как ВСУ будут продвигаться по флангам, с такими темпами они смогут доставать по путям сообщения с оккупированных территорий в Бахмут и все места дислокации врага.

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