ВСУ нужно удачно выполнить работу на флангах, – военный эксперт о выходе вагнеровцев из Бахмута
Вагнеровцы постепенно выходят из города-крепости Бахмут. Делают они это малыми тактическими группами.
Такие действия оккупантов украинская сторона может успешно использовать для дальнейшего продвижения на направлении. Об этом 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Смотрите также Украинские военные в районе Бахмута продвинулись еще на 450 метров, – Череватый
Как действуют оккупанты
Александр Мусиенко объяснил, что оккупанты выводят наемников-террористов в места так называемых полевых лагерей на оккупированных территориях. Дальнейшая судьба вагнеровцев неизвестна. Вероятно, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин либо пообещает им создать армию как в 1917 году, либо перебросит их на другие направления.
Пока их действительно выводят, а российские войска начинают заходить,
– подчеркнул он.
Впрочем, такая ротация российского войска может стать прекрасной возможностью для ВСУ, чтобы довести до конца дыхание окружения Бахмута с южного и северного флангов.
Александр Мусиенко рассказал, как ВСУ могут использовать выход вагнеровцев из Бахмута: смотрите видео
Планы ВСУ
Военный эксперт подчеркнул, что украинские защитники в Бахмуте имеют тактические успехи на флангах.
Пределы поражения нашей артиллерии с минометами вражеской группировки в Бахмуте растет, там их выбивают с позиций,
– добавил он.
Россиянам не удалось прорвать оборону и зайти в Часов Яр. Также фиксируется замедление наступательного темпа у оккупантов. Этим планируют и дальше пользоваться украинские защитники.
По его словам, учитывая, как ВСУ будут продвигаться по флангам, с такими темпами они смогут доставать по путям сообщения с оккупированных территорий в Бахмут и все места дислокации врага.
Ситуация в Бахмуте: главные новости
- В Минобороны Украины сообщили, что россияне снизили активность в районе Бахмута, а ВСУ контролируют его окрестности.
- В ежедневной сводке военный эксперт Роман Свитан предположил, что, по графику, примерно через неделю вагнеровцев в Бахмуте уже не будет.
- Напомним, что 25 мая об уходе своих солдат из Бахмута заявил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления Евгения Пригожина "сухим языком, латентной капитуляцией его группировки".