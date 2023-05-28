Такі дії окупантів українська сторона може успішно використати для подальшого просування на напрямку. Про це 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень.
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Як діють окупанти
Олександр Мусієнко пояснив, що окупанти виводять найманців-терористів у місця так званих польових таборів на окупованих територіях. Подальша доля вагнерівців невідома. Ймовірно, очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин або пообіцяє їм створити армію як в 1917 році, або перекине їх на інші напрямки.
Поки що їх дійсно виводять, а російські війська починають заходити,
– наголосив він.
Втім, така ротація російського війська може стати чудовою можливістю для ЗСУ, щоб довести до кінця діх щодо оточення Бахмута з південного та північного флангів.
Олександр Мусієнко розказав, як ЗСУ можуть використати вихід вагнерівців із Бахмута: дивіться відео
Плани ЗСУ
Військовий експерт наголосив, що українські захисники у Бахмуті мають тактичні успіхи на флангах.
Межі ураження нашої артилерії з мінометами ворожого угруповання в Бахмуті зростає, там їх вибивають із позицій,
– додав він.
Росіянам не вдалося прорвати оборону та зайти до Часового Яру. Також фіксується сповільнення наступального темпу в окупантів. Цим планують і надалі користуватися українські захисники.
За його словами, з огляду на те, як ЗСУ будуть просуватися по флангах, з такими темпами вони зможуть діставати по шляхах сполучення із окупованих територій до Бахмуту та всіх місць дислокації ворога.
Ситуація в Бахмуті: головні новини
- У Міноборони України повідомили, що росіяни знизили активність в районі Бахмута, а ЗСУ контролюють його околиці.
- У щоденному зведенні військовий експерт Роман Світан припустив, що, за графіком, приблизно за тиждень вагнерівців у Бахмуті вже не буде.
- Нагадаємо, що 25 травня про відхід своїх вояк із Бахмута заявив ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.
- Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав заяви Євгена Пригожина "сухою мовою, латентною капітуляцією його угрупування".