Могу совершить самоубийство, – дочь самой старшей матери Украины отказывается возвращаться домой
Недавно у самой старшей матери Украины Валентины Подвербной забрали ее 12-летнюю дочь Анну-Марию. Сейчас девочка категорически отказывается возвращаться домой.
Об этом ребенок сообщил на своей странице в соцсети, информирует 24 Канал. Напомним, что сейчас Анна-Мария находится в детской больнице Чернигова – врачи проводят плановый медицинский осмотр девочки.
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Дочь категорически не хочет возвращаться к самой старшей матери в Украине
По словам Анны-Марии, ее мать может иметь проблемы с ментальным здоровьем. Так, Валентина якобы не позволяла ребенку убирать дома и "вырывала паралон из бюстгальтера".
Анна-Мария говорит, что если ее вернут домой, то она может совершить самоубийство.
Если я вернусь к матери – я совершу самоубийство. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете нормальным вырывать паралон из бюстгальтера? Список ненормальных вещей, которые делала моя мать очень большой,
– говорит девочка.
Также она отметила, что ее мать следует лечить.
"А своим хейтерам я скажу – поживите с моей мамой и тогда говорите, балованная ли я и невоспитанная", – добавила Анна-Мария.
Анна-Мария не хочет возвращаться домой / Скриншоты
Что этому предшествовало
- Самую старшую мать Украины Валентину Подвербную из Чернигова лишат родительских прав. До этого девочка выложила пост в сети, где рассказала, как ее мать издевается над ней. 12-летняя девочка попросила забрать ее.
- Позже у 78-летней Валентины Подвербной отобрали ребенка из-за ненадлежащих условий ухода и проживания, а также угрозы его жизни.
- Полиция Черниговской области установила, что ребенок проживает в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях и испытывает домашнее насилие.
- В результате на мать девочки составили административные протоколы.
- Сейчас 12-летняя Анна-Мария находится в детской больнице Чернигова. Сейчас проводят плановый медицинский осмотр девочки.
- Сама девочка ни на что не жалуется и ведет себя как обычный ребенок 12-ти лет. Сколько она будет находиться в больнице – пока неизвестно.