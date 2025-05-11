Герасимову могут искать замену: "Атеш" узнал детали о перестановках в Генштабе России

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сейчас проходит военно-врачебную экспертизу. В то же время в военно-политическом командовании врага уже обсуждают потенциальных кандидатов на место генерала.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Атеш".

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Что известно о возможной отставке Герасимова

Источники "Атеш" из группировки российских войск "Днепр" сообщили, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве. Пока это на уровне слухов, но информация поступила партизанам от нескольких источников.

В движении сопротивления напомнили, что именно Герасимов – главный стратег вторжения в Украину, бессменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина.

Формально ВЛЕ – стандартная процедура. Но если ее проходит ключевая фигура российской военной машины, то это уже серьезный сигнал. Возможно, в верхушке командования готовятся серьезные перестановки. Или система ищет способ "мягко списать" тех, кто провалил наступление,

– отметили партизаны.

Агенты "Атеша" рассказали, что в офицерской курилке штаба группировки "Днепр" обсуждают двух возможных кандидатов на должность начальника Генштаба – командующего Воздушно-десантных войск, генерала Теплинского и командующего Центрального военного округа генерала Мордвичева.

"Насколько это основывается на реальных инсайдах – сказать сложно. Возможно, это просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода", – резюмировали в "Атеше".

К слову, 26 апреля Валерий Герасимов доложил Путину о якобы полном вытеснении украинских сил из Курской области. Генерал также признал, что "освобождать" регион помогали северокорейские солдаты.