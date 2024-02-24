Буданов рассказал, почему Герасимова до сих пор не уволили: интересные подробности

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал новое интервью. Он рассказал интересные детали относительно Валерия Герасимова – начальника российского генштаба.

Ранее Буданов высказался относительно ситуации на фронте. По его словам, россияне не способны захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, впрочем, украинского контрнаступления в 2024 году не будет.

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Кто может заменить Герасимова: мнение Буданова

Герасимов имеет несколько личностных черт, среди которых важное место занимает стратегическая выдержка. Вы правильно упомянули: много раз он стоял почти в шаге от увольнения. Можно сказать, уже был уволен. Но всегда находил выход из ситуации,

– объяснил главный разведчик Украины.

Глава ГУР констатировал: сейчас среди российского генералитета не видит замены Герасимову. Такая живучесть начальника российского генштаба объясняется просто.

"Он один из немногих, кто может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, есть вся его сила и незаменимость", – высказался Кирилл Буданов.

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