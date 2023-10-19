Сумской областной ТЦК и СП получил нового главу: что о нем известно

В Украине идет кадровая перестановка в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Так, 19 октября получил нового главу и Сумской областной ТЦК и СП.

Так, облвоенкомат возглавил полковник Валерий Васянович. У него большой опыт службы в армии нашего государства и отличился боевыми заслугами.

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Васянович возглавил Сумской областной ТЦК и СП

Валерий Васянович родился в 1972 году в городе Шостки Сумской области. Получил военное образование, в частности, учился в Харьковском гвардейском высшем танковом командном училище, которое окончил в 1994 году.

Карьеру в Вооруженных Силах Васянович получил от командира взвода 292 танкового полка к руководителю отдельной пехотной бригады. В феврале 2023 года он был назначен командиром отдельной пехотной бригады.

В пресс-службе Сумского областного ТЦК и СП отметили, что Васянович застал начало полномасштабного вторжения России, служа в 165-м отдельном батальоне территориальной обороны в городе Новгород-Северский в Черниговской области. В частности, он участвовал в обороне Чернигова.

За отличную службу получил орден Богдана Хмельницкого III степени и другие военные награды. Офицер возглавил Сумский областной ТЦК и СП по приказу командующего Сухопутными Войсками ВСУ Александра Сырского.

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