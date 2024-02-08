Ушел непобедимым, – экс-сотрудник СБУ об увольнении Залужного
Президент Украины 8 февраля провел встречу с генералом Валерием Залужным, после которой Владимир Зеленский объявил, что уволил его с должности. Также он заявил, что новым Главнокомандующим ВСУ назначен Александр Сырский.
В то же время по результатам опроса в декабре 2023 года Залужному доверяли более 80% украинцев. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, которое он высказал 24 Каналу, важно, что Валерий Залужный является носителем уникальных знаний, которые невозможно скачать в интернете или купить на eBay.
К теме Время для такого обновления – именно сейчас, – Зеленский предложил Залужному остаться в команде
Не перекладывал ответственность
Поэтому важно, чтобы опыт генерала был использован военными.
Хочется верить, что Залужный останется в команде и будет помогать (если это возможно, учитывая политические перипетии) Сырскому, а его знания, навыки, понимание ситуации будут нужны украинским военным при планировании других операций,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
Также он объяснил, вероятные причины отставки генерала.
"Залужный, как спортсмен, ушел непобедимым. В 2023 году не было тех достижений, о которых все мечтали, и Залужный признал, что многое не удалось сделать. Он не перекладывал ответственность на кого-то. Генерал признался, что тоже ошибся, ведь рассчитывал, что потеря 150 тысяч российских военнослужащих приведет к тому, что враг не сможет наступать", – подчеркнул Иван Ступак.
Что известно об отставке Валерия Залужного
- Президент Украины 8 февраля уволил генерала с должности Главнокомандующего. В этот же день Владимир Зеленский встретился с генералом и поблагодарил его за "два года защиты Украины".
- Президент подчеркнул, что сейчас украинская армия нуждается в обновлении, в том числе в руководстве ВСУ. Также он предложил Залужному остаться в команде.
- Позже экс-головнокомандующий прокомментировал свою отставку, подчеркнув, что во время "важного и серьезного разговора" с президентом было принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Залужный поблагодарил Команду Генерального штаба, Министерство обороны, Президента Украины, а также военных, отдавших свою жизнь за Украину и свободу.
- Кроме того, Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
- Зеленский рассказал, что поговорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются руководящими должностями в ВСУ.