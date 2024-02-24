"Мы победим": Валерий Залужный обратился к украинцам
Источник:Валерий Залужный
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам. "Железный генерал" высказался по случаю годовщины полномасштабного вторжения России.
Заметим, что 24 февраля к украинцам также обратился Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он вспомнил о главных достижениях Украины в борьбе с российской агрессией во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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Залужный обратился к украинцам
"Железный генерал" Валерий Залужный обратился к украинцам по случаю годовщины полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.
24 февраля 2022 года, сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды Вооруженных Сил Украины,
– сказал экс-главнокомандующий ВСУ.
По его словам, благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять, сохранить себя и наше государство.
"Железный генерал" поблагодарил украинских бойцов, которые сейчас находится на поле боя и защищает нашу страну. Он также выразил благодарность тем, кто всячески помогает украинской армии.
В частности, он вспомнил о тех, кто отдал жизнь, защищая Украину, и заявил, что уверен, что победа будет за Украиной.
Вечная память и уважение воинам, кто отдал жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю - мы победим! Слава Украине,
– добавил Валерий Залужный.
Что известно об отставке Залужного: коротко
- Владимир Зеленский и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, что касалась потребности в обновлении руководства. Впоследствии стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.
- Президент подчеркнул, что у него на столе должен появиться реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Кроме этого, определенные изменения должны отразиться непосредственно на линии фронта.
- В день назначения Сырского к руководству Вооруженными Силами приступила новая управленческая команда приступила новая управленческая команда – команда перезагрузки. По словам главы государства, отбор в новый состав руководства ВСУ происходит очень тщательно. Прежде всего, учитывают опыт, который сейчас послужит обновлению войска.