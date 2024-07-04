Залужный поехал в Великобританию для исполнения обязанностей посла, – Суспильное
Источник:Суспильное
В мае Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Уже 4 июля появилась информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ уже в ближайшее время начнет выполнять свои обязанности.
Напомним, что Британский посол в Киеве Мартин Харрис заявил, что с нетерпением ожидает начала совместной работы с Залужным. Он считает, что это станет "продвижением вперед нашего столетнего партнерства".
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Отправился ли Залужный в Великобританию
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла,
– сообщили источники Суспильного.
Впрочем, пока официальная информация отсутствует. Добавим, что Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании еще в мае.
Увольнение Валерия Залужного: кратко
- 8 февраля Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место был назначен Александр Сырский.
- Уже 7 марта президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
- По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, он должен начать свою дипломатическую деятельность уже в ближайшее время, после решения некоторых логистических составляющих.