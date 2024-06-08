Кулеба объяснил, когда Залужный начнет работать послом в Великобритании

В мае Владимир Зеленский назначил бывшего Главнокомандующего ВСУ послом Украины в Великобритании. Однако Валерий Залужный еще не начал работу на новой должности.

Как именно будет определяться степень готовности к дипломатической службе, и когда новый посол начнет работу в Великобритании, ответил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Когда Залужный начнет работу в Великобритании

Министр иностранных дел заявил, что процесс подготовки "уже в конце финишной прямой".

Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково, – по результатам. Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства,

– подчеркнул Кулеба.

Зеленский назначил Залужного послом: коротко главное