Залужный рассказал, какой видит победу Украины и когда она будет
Источник:The Washington Post
Каждую минуту украинские защитники и защитницы приближают нашу победу. Главнокомандующий ВСУ рассказал, как ее видит.
"Железный генерал" рассчитывает, что и после войны он будет занят. Валерий Залужный поделился своим видением победы Украины.
Кстати говоря Партнеры боятся давать оружие – используем свое, – Залужный про удары по врагу на его земле
"Такого больше не повторится"
Концепция победы главкома – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.
Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может, даже не малая, которая гарантирует безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. Это и колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас,
– подчеркнул Залужный.
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Украина деоккупирует Крым, даже если Запад будет против
- Главнокомандующий ВСУ заявил, что как только будет иметь соответствующие средства, "сделает что-то" для освобождения полуострова . Подчеркнул: "Мне наплевать – меня никто не остановит".
- Заметим, что также Валерий Залужный высказался по поводу ударов по территории агрессора. Он подчеркнул, что если наши партнеры боятся давать оружие для этих действий, то государство использует средства отечественного производства.
- Главком отметил, что украинское военное командование не признает свою причастность к ударам по территории России. В то же время, он заверил, что наша армия проводит ту работу, которую и считает нужной.
- Также Валерий Залужный подчеркнул, что не должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага. По его словам, приоритетной задачей является спасти свой народ от врага.
- "Мне почему-то приходится думать, что мне там ничего не позволяют, потому что Путин применит ядерное оружие. Умирающим детям безразлично", – подчеркнул генерал.