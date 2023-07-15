Залужный рассказал, какой видит победу Украины и когда она будет

Каждую минуту украинские защитники и защитницы приближают нашу победу. Главнокомандующий ВСУ рассказал, как ее видит.

"Железный генерал" рассчитывает, что и после войны он будет занят. Валерий Залужный поделился своим видением победы Украины.

Кстати говоря Партнеры боятся давать оружие – используем свое, – Залужный про удары по врагу на его земле

"Такого больше не повторится"

Концепция победы главкома – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

Победа будет тогда, когда у нас будет армия — может, даже не малая, которая гарантирует безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. Это и колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас,

– подчеркнул Залужный.

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Украина деоккупирует Крым, даже если Запад будет против