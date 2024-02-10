Вывел Залужного: Зеленский изменил состав СНБО и Ставки

Владимир Зеленский изменил состав СНБО и Ставки. Президент вывел оттуда Валерия Залужного.

Вместо этого туда ввели нового главнокомандующего Александра Сырского. Напомним, он официально занял эту должность 8 февраля.

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Изменения с приходом Сырского

На сайте Офиса президента 9 февраля появились указы президента, по которым Зеленский вводит в состав СНБО и Ставки верховного главнокомандующего Александра Сырского. Кроме этого, оттуда выводят Валерия Залужного.

Отметим, что из состава Совета национальной безопасности и обороны вывели и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину. Ее отставку поддержали в совете 7 февраля. За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата.

Что предшествовало этому

Владимир Зеленский и Валерий Залужный 8 февраля провели разговор, что касалась потребности в обновлении руководства. Впоследствии стало известно об отставке Залужного и назначении на должность Главнокомандующего Александра Сырского.

Президент Украины подчеркнул, что это решение не об именах и вовсе не о политике. В вечернем обращении Зеленский отметил, что необходима перезагрузка и больше технологичность действий армии. По его словам, штабы всех уровней должны знать и чувствовать фронт так же как солдаты на "нуле".

Как пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк, необходимо пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила результата в прошлом году. Кроме этого, важно не допустить стагнации и нужно найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу.

В тот же день изменения коснулись и Генштаба. Владимир Зеленский указом уволил главу Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, вместо этого назначив на его место генерал-майора Анатолия Баргилевича. Кроме этого, по словам президента, Сырский определился с кандидатурами заместителей. Соответствующие указы появятся вскоре.