Очевидно не обошлось и без россиян: неизвестные вандалы разрисовали Украинский дом в Варшаве

В ночь на 22 мая в Варшаве неизвестные вандалы испортили фасад Украинского дома. Они расписали его надписями с провокационным подтекстом.

Об этом рассказала руководительница правления общественной организации "Украинский дом" Мирослава Керик. Она отметила, что руководство Украинского дома обратилось в местные правоохранительные органы.

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Является очевидной провокацией

Неизвестные вандалы ночью 22 мая разрисовали фасад главного офиса Фонда "Украинский дом", разместив на нем надписи на польском и украинском языках "Нам нужны выборы!".

Неизвестные ночью нанесли на фасад здания эту надпись, что является очевидной провокацией. Мы вызвали полицию, которая сейчас квалифицирует эти действия как хулиганство,

– рассказала Мирослава Керик.

По ее мнению, скорее всего к подобным действиям могут быть причастны пророссийские силы, таким образом надписи имеют политический смысл и являются частью информационно-психологической деятельности, направленной на попытку поставить под сомнение легитимность украинской власти и посеять вражду между представителями украинского сообщества в Европе.

В то же время Керник отметила, что работники Украинского дома не имеют ничего общего с этими надписями и не хотят, чтобы кто-то решил, что это является позицией организации, или кого-то из ее членов. Сообщается также, что сейчас организация планирует известить об этой пророссийской провокации польские органы власти.

Как отметили на официальной странице Украинского дома, вскоре появилась информация о том, что подобные надписи были зафиксированы в других городах Европы, в частности в Германии.

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