Вашингтон назвал условие передачи F-16 Украине

США официально присоединились к авиационной коалиции и готовы тренировать украинских пилотов. В Вашингтоне назвали ключевое условие передачи Украине самолетов F-16, о которых просит Киев.

Американские истребители F-16 будут предоставляться Украине при условии, что они не будут использоваться для ударов по территории России. Соответствующее заявление сделал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

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США не поддерживают атаки по территории России

"Все возможности, которые Соединенные Штаты предоставили Украине, базируются на базовом утверждении, что США не позволяют и не поддерживают атаки на российскую территорию. Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной", – сказал Салливан.

При этом он отметил, что Украина последовательно соблюдает соответствующие требования, когда получает другое оружие от США.

По его словам, США перешли к обсуждению совершенствования украинских военно-воздушных сил как части долгосрочного обязательства по самообороне Украины.

Советник американского президента по нацбезопасности заявил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве ВСУ получат F-16.

По мере того как в ближайшие месяцы будет проходить обучение (украинских пилотов – 24 Канал), мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто их поставит и сколько,

– заявил Салливан.

Джейк Салливан заявил, что самолеты F-16 не были в приоритете среди вооружения, которое Украина получала зимой и осенью 2023 года для защиты и будущего контрнаступления.

Что известно о передаче Украине самолетов F-16