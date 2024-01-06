Уже не генерал-майор: Зеленский повысил в звании главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января присвоил новое воинское звание главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. В то же время повышение получил и его заместитель Александр Поклад.

В сентябре 2023 года украинский лидер повысил в звании главу ГУР Алексея Буданова. Тогда он получил воинское звание генерал-лейтенанта.

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Зеленский повысил в воинских званиях

Президент Украины 6 января подписал указ о получении нового военного звания главой СБУ Василием Малюком.

Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малышу Василию Васильевичу – председателю Службы безопасности Украины,

– говорится в сообщении Офиса Президента.

Указ о назначении нового военного звания Василию Малюку / Скриншот 24 Канала

Малюк возглавляет СБУ с февраля 2023 года. За это время спецслужба провела немало успешных спецопераций. Среди них есть и второй подрыв Крымского моста в июле 2023 года.

В то же время, новое воинское звание получил заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу – заместителю председателя Службы безопасности Украины,

– говорится на сайте президента.

Указ о назначении нового военного звания Александру Покладу / Скриншот 24 Канала

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