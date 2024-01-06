Уже не генерал-майор: Зеленский повысил в звании главу СБУ
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский 6 января присвоил новое воинское звание главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. В то же время повышение получил и его заместитель Александр Поклад.
В сентябре 2023 года украинский лидер повысил в звании главу ГУР Алексея Буданова. Тогда он получил воинское звание генерал-лейтенанта.
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Зеленский повысил в воинских званиях
Президент Украины 6 января подписал указ о получении нового военного звания главой СБУ Василием Малюком.
Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малышу Василию Васильевичу – председателю Службы безопасности Украины,
– говорится в сообщении Офиса Президента.
Указ о назначении нового военного звания Василию Малюку / Скриншот 24 Канала
Малюк возглавляет СБУ с февраля 2023 года. За это время спецслужба провела немало успешных спецопераций. Среди них есть и второй подрыв Крымского моста в июле 2023 года.
В то же время, новое воинское звание получил заместитель председателя СБУ Александр Поклад.
Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу – заместителю председателя Службы безопасности Украины,
– говорится на сайте президента.
Деятельность СБУ: последние новости
- 4 января СБУ разоблачила "блоггеров". Во время массированного обстрела по Украине 2 января 4 человека сняли вражеские "прилеты" по городу и разместили соответствующие медиафайлы в соцсетях. Эти видео сразу "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики страны-агрессорки и информ ресурсы российских спецслужб. Служба безопасности обнаружила мобильные телефоны, которые использовались для фиксации и распространения запрещенного контента.
- В Киеве 5 января СБУ задержала владельца агрохолдинга по подозрению в поставке продовольствия российским захватчикам на левобережье Херсонской области. Фигуранта дела задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег на территорию страны-агрессорки. В СБУ заявили, что фигурант еще в мае 2022 года организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы России по Херсонской области".
- В то же время в Киевской области было обнаружено предприятие, которое осуществляло гуртовое снабжение средств тактической медицины в Россию. Производство занималось изготовлением резиновых и пластмассовых изделий. Эти элементы являются частью военного снаряжения. Согласно материалам дела, в течение 2022 – 2023 годов подозреваемые направили в Россию несколько крупных партий бинтов и тактических жгутов. Общая сумма поставок составила 40 миллионов гривен.