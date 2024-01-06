У вересні 2023 року український лідер підвищив у званні главу ГУР Олексія Буданова. Тоді він отримав військове звання генерал-лейтенанта.
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Зеленський підвищив у військових званнях
Президент України 6 січня підписав указ про отримання нового військового звання главою СБУ Василем Малюком.
Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу – голові Служби безпеки України,
– йдеться в повідомленні Офісу Президента.
Указ про призначення нового військового звання Василеві Малюку / Скриншот 24 Каналу
Малюк очолює СБУ з лютого 2023 року. За цей час спецслужба здійснила чимало успішних спецоперацій. Серед них є і другий підрив Кримського мосту у липні 2023 року.
Водночас нове військове звання отримав заступник голови СБУ Олександр Поклад.
Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу – заступнику голови Служби безпеки України,
– мовиться на сайті президента.
Указ про призначення нового військового звання Олександру Покладу / Скриншот 24 Каналу
Діяльність СБУ: останні новини
- 4 січня СБУ викрила "блогерів". Під час масованого обстрілу по Україні 2 січня 4 людини зняли ворожі "прильоти" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво одразу "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси російських спецслужб. Служба безпеки виявила мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.
- У Києві 5 січня СБУ затримала власника агрохолдингу за підозрою в постачанні харчів російським загарбникам на лівобережжі Херсонської області. Фігуранта справи затримали у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу на територію держави-агресорки. У СБУ заявили, що фігурант ще у травні 2022 року організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби Росії по Херсонській області".
- Водночас на Київщині було виявлено підприємство, яке здійснювало гуртове постачання засобів тактичної медицини у Росію. Виробництво займалося виготовленням гумових та пластмасових виробів. Ці елементи є частиною військового спорядження. Відповідно до матеріалів справи, протягом 2022 – 2023 років, підозрювані надіслали у Росію декілька великих партій бинтів та тактичних джгутів. Загальна сума постачань склала 40 мільйонів гривень.