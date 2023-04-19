На войне погиб выпускник КиМУ Василий Матийчук: подпишите петицию о присвоении звания Героя

К сожалению, Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей на войне, развязанной Россией. Та, защищая страну, на фронте погиб Василий Матийчук.

Его одногруппница Мария Придьма, которая училась вместе с ним в Киевском международном университете, попросила поддержать петицию. В ней призывают присвоить Василию Матийчуку звание Героя Украины.

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Пошел на фронт добровольно

Петицию о присвоении этого звания Василию Матийчуку создали его друзья. Следуйте за этой ссылкой, авторизуйтесь и поддерживайте подписью.

"На войне погиб одногруппник Василий Матийчук. Мы учились вместе еще у КиМУ. Я его помню веселым и искренним, простым парнем", – отметила она.

По словам Марии Придьмы, Василий Матийчук практически в самом начале полномасштабного вторжения пошел на фронт добровольно. На протяжении всего года он защищал Запорожье. Украинский военный был глазами своих собратьев, а его внимание и смелость помогли уберечь десятки жизней.

Никогда не отсиживался за чьей-то спиной. Всегда шел первым напролом. Собратья говорят, что потеряли лучшего бойца,

– добавила Придьма.

Известно, что погиб он 8 апреля 2023 года. Жизнь нашего защитника оборвалась из-за бомбы, которую враг сбросил с дрона.

Одногруппница павшего военного рассказала, что его невеста Татьяна Бучинская готовит книгу. Она будет содержать истории самого Василия и его собратьев, которыми он делился с фронта. Кроме того, в ней будут воспоминания о самом защитнике.

"Татьяна просит помощи у всех, кто знал, учился или воевал с ним за дополнения и воспоминания. Если вы можете помочь, я дам контакт в частные", – отметила она.

Накануне общественность всколыхнула смерть еще одного защитника Украины. Как стало известно, 17 апреля погиб бывший народный депутат Олег Барна. 19 апреля печальное известие подтвердили его собратья из 68-й бригады. Они посвятили ему прощальный пост и отметили, что он погиб во время выполнения боевого задания.