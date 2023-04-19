Його одногрупниця Марія Придьма, котра вчилася разом з ним у Київському міжнародному університеті попрохала підтримати петицію. У ній закликають надати Василю Матійчуку звання Героя України.

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Пішов на фронт добровільно

Петицію про надання цього звання Василю Матійчуку створили його друзі. Переходьте за цим посиланням, авторизуйтеся та підтримуйте своїм підписом.

"На війні загинув одногрупник Василь Матійчук. Ми вчились разом ще в КиМУ. Я його пам'ятаю веселим і щирим, простим хлопцем", – зазначила вона.

За словами Марії Придьми, Василь Матійчук практично на самому початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровільно. Впродовж цілого року він обороняв Запоріжжя. Український військовий був очима своїх побратимів, а його увага та сміливість допомогли вберегти десятки життів.

Ніколи не відсиджувався за чиєюсь спиною. Завжди йшов першим напролом. Побратими кажуть, що втратили кращого бійця,

– додала Придьма.

Відомо, що загинув він 8 квітня 2023 року. Життя нашого захисника обірвалося через бомбу, яку ворог скинув з дрона.

Одногрупниця полеглого військового розповіла, що його наречена Тетяна Бучинська готує книгу. Вона міститиме історії самого Василя та його побратимів, якими він ділився з фронту. Крім того, у ній будуть спогади про самого захисника.

"Тетяна просить допомоги у всіх, хто знав, навчався чи воював з ним за доповнення та спогади. Якщо ви можете допомогти, я дам контакт в приватні", – зауважила вона.

Напередодні громадськість сколихнула смерть ще одного захисника України. Як стало відомо, 17 квітня загинув колишній народний депутат Олег Барна. 19 квітня сумну звістку підтвердили його побратими з 68-ї бригади. Вони присвятили йому прощальний пост і зазначили, що загинув він під час виконання бойового завдання.