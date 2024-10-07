"Земля ушла из-под ног": дочь Фарион раскрыла, как узнала о гибели мужа на фронте
Источник:София Семчишин
Дочь Ирины Фарион рассказала, как узнала о гибели мужа. София Семчишин написала, что муж не ответил на звонок.
София Семчишин вместе с двумя детьми находилась на море. О трагедии стало известно 6 октября 2024 года.
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София Семчишин рассказала, как узнала о гибели мужа
Мы были на море 1 день. Ты говорил поезжай. Теперь мы едем к тебе... Я тебе сбросила фото. И ты мне написал, отдохни с малышами, мое золотко, завтра набери... Я набрала, но ты не ответил...
– написала София Семчишин.
Далее был звонок.
"И по голосу Андрияна я все поняла и просила не говорить вслух, я не могла слышать той боли... А дальше земля ушла из-под ног", – написала дочь Ирины Фарион.
София Семчишин добавила, что детям сказала, что папу убили россияне и пообещала, что месть будет.
Политик Олег Тягнибок написал, что Василий Особа погиб в бою с оккупантами на Северском направлении. Он служил в 4 батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж".
Зять Ирины Фарион был минометчиком, старшим солдатом. У военного осталось двое маленьких детей.
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