Во Львовской области погиб горняк на шахте: следователи взялись за дело
Источник:Общественное
Ушел из жизни работник шахты "Червоноградская" Львовской области. Случилось это, вероятно, в результате несчастного случая. Известно, что зовут мужчину – Василий Пограничный, он 1965 года рождения.
В пятницу, 14 апреля, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что погиб горняк Василий Пограничный. Также эту информацию подтвердила журналистам спикер ГП "Львовуголь" Марина Громык.
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Детали инцидента
Заметим, что неизвестно точно, что стало причиной смерти работника шахты. Только можно предположить, что это несчастный случай.
В результате несчастного случая погиб горняк шахты "Червоноградская", член Независимого профсоюза горняков Украины Василий Степанович Пограничный 1965 года рождения. Без мужа, отца остались жена и четверо дочерей. Вместе с коллегами, профсоюзными собратьями выражаем искренние соболезнования семье погибшего,
– отметил Волынец.
В то же время Марина Громык подчеркнула, что сейчас идет следствие по этому делу – на шахте работает специальная комиссия. Очевидно, о его результатах станет известно вскоре.
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