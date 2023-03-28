Любящий отец, воин, патриот: в Ровенской области попрощались с павшим в Сумской области Василием Жданюком

Гощанская община из Ровенской области 26 марта простилась с украинским воином, погибшим в боях в Сумской области. Василий Жданюк встал на защиту родных земель с началом полномасштабного вторжения.

Известно, что у Героя остались жена и дети. Как почтили память погибшего – передает 24 Канал.

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Больше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее

Украинский воин Василий Жданюк с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, чтобы дать отпор российскому агрессору. 19 марта 2023 года защитник погиб, выполняя военное задание недалеко от поселка Атинское в Сумской области.



На фронте погиб украинский защитник Василий Жданюк / Фото Rivne.media

Известно, что у Героя остались жена Ирина, сын Игорь и дочь Анна. Гощанская община почтила память погибшего военного 26 марта со всеми почестями, Государственным гимном и военным салютом.

В Ровенской области похоронили воина Василия Жданюка / Фото Rivne.media

Он был любящим отцом и заботливым мужчиной. Хорошим другом, настоящим и искренним патриотом, который больше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее,

– отметили в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Жданюка.

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