Рада уволила Василия Малюка с должности руководителя СБУ
- Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ после повторного голосования комитета.
- Бывший глава СБУ останется в системе и продолжит работать над уничтожением врага.
Верховная Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ. Ранее Комитет Рады со второй попытки смог проголосовать за соответствующее решение.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.
Смотрите также Ивана Рудницкого назначили заместителем главы СБУ: что о нем известно
Что известно о голосовании?
Во вторник, 13 января, в Верховной Раде состоялось голосование, во время которого депутаты поддержали увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.
"За" проголосовали 235 депутатов.
Ранее Комитет Рады не смог сразу проголосовать за увольнение Малюка с должности. Только со второй попытки решение поддержали 12 нардепов.
Теперь бывший глава СБУ останется в системе и продолжит работать над тем, чтобы уничтожать врага. Временно исполнять обязанности главы СБУ будет Евгений Хмара.
Что известно о кадровых назначениях Зеленского?
Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства. В частности, в январе начнется реформа и ротации в ГБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
2 января Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента Украины. Новый глава ОП будет заниматься обменами пленными вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Кроме того, произошли изменения в ГПСУ, СБУ, а также несколько областей получили новых руководителей. В команду также вернули Дмитрия Кулебу, который будет усиливать дипломатическую украинскую сторону, однако должность для него пока неизвестна.