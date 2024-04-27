Важно, чтобы массированные удары по Украине не превратились в рутину для мира, – Зеленский

Зеленский обратился к украинцам вечером 27 апреля. 24 Канал расскажет детали.

Сейчас во многих наших областях– Львовщина, Франковщина, Харьков и область, Днепровщина,– в некоторых наших регионах работают энергетики, ремонтные бригады. Все необходимые службы задействованы, чтобы восстановить генерацию и распределение, разрушившие русские удары. Максимум возможного обязательно будет сделан, и я благодарю всех, кто работает сейчас, работал весь день.

Очень важно, чтобы такие удары, как сегодня, не превращались в рутину для мира. Я благодарен всем лидерам, реагирующие, осуждающих российский террор, контактирующие с партнерами, что имеют у себя и ПВО, которое могло бы работать в Украине, и соответствующие ракеты. Чтобы террористы проиграли, солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, равно как и люди, ликвидирующие последствия ударов, и как наши воины, которые каждый день и каждую ночь делают все, чтобы этими силами, которые есть в Украине, сделать как можно больше для Украины.