Возле Миргорода слышали взрывы: Полтавскую область атакуют "Шахеды"

Россияне в ночь с 31 октября на 1 ноября запустили беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" на территорию Украины. Впоследствии взрывы прогремели в Полтавской области.

В частности, громко было в Миргородской громаде региона. В Полтавской области еще продолжается воздушная тревога.

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Что известно о взрывах возле Миргорода

Воздушные силы около 00:43 предупредили о движении российско-иранских беспилотников типа "Шахед" в направлении Кременчуга и Миргорода в Полтавской области. Жителей этих населённых пунктов призывали находиться в укрытиях.

Уже впоследствии жители Миргорода в комментариях рассказали, что в районе общины слышали громкие звуки взрывов. В настоящее время неизвестно о последствиях взрывов вблизи города.

В то же время, Воздушные силы в 00:57 сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении города Кременчуг в Полтавской области. Уже через несколько минут там призывали жителей населённого пункта направляться в укрытие гражданской защиты и находиться там до отбоев.

Взрывы слышали и в Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги в ночь с 31 октября на 1 ноября взрывы также раздавались и в Хмельницкой области. В частности, в воздушных силах предупреждали об угрозе атаки для города Староконстантинов.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин рассказал, что взрывы в Хмельницком районе связаны с работой противовоздушной обороны нашего государства. Сразу после этого раздались отбои воздушной тревоги в Хмельницкой области.

Впоследствии Тюрин рассказал, что в результате взрывов повреждений гражданской инфраструктуры и травмированных нет. Таким образом, вражеская атака была достойно отражена.

Кроме того, Тюрин сообщил о пострадавших в результате атаки, произошедшей в Хмельницкой области 25 октября. В частности, он подтвердил, что трое пострадавших во время российской атаки остаются госпитализированными и получают комплексную медицинскую помощь.